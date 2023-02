Pojawienie się chmury obliczeniowej spowodowało, że wdrożenie ERP nie musi wiązać się z inwestycją w dodatkowy sprzęt i uruchomienie. Możliwość wynajęcia sprzętu na wybrany okres i w wybranej konfiguracji pozwala zaoszczędzić na kosztach związanych z jego zakupem i zarządzaniem przy jednoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa krytycznej dla funkcjonowania firmy infrastruktury. Bezpieczny dostęp do środowiska umożliwi dowolne urządzenie z dostępem do Internetu (np. laptop, tablet, smartfon,..), co znacznie ułatwia funkcjonowanie systemu szczególnie w organizacjach rozproszonych oraz pracy zdalnej. Tak szybki i łatwy dostęp do infrastruktury oraz możliwość wliczania kosztów wynajmu bezpośrednio do kosztów operacyjnych powodują, że obecnie coraz więcej przedsiębiorców chętniej sięga po rozwiązanie cloud’owe.