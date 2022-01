Syntetyczny olej palmowy. Czy uratuje lasy tropikalne przez zniszczeniem?

Czemu olej palmowy jest tak popularny?

Olej palmowy jest obecnie najtańszym i najpowszechniej stosowanym olejem w przemyśle. Jest jednak też bardzo problematyczny, gdyż wymaga szybkiej i agresywnej wycinki lasów tropikalnych, co skutkuje nie tylko zniszczeniem lokalnego mikroklimatu, ale również odbiera dom milionom zwierząt, przez co niektóre gatunki po prostu wymierają. Co więcej, pozyskiwanie oleju palmowego to temat kontrowersyjny w kwestii zatrudnienia – bardzo często przy pracy dochodzi do wyzysku ludzi, a sam produkt może być szkodliwy dla zdrowia.