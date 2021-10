Sygnał spoza naszego układu? Naukowcy wskazują, co to było

O sygnale rozchodzącym się z oddalonej od nas o ok. 4,2 lata świetlne Proxima Centauri dowiedzieliśmy się dzięki danym obserwacyjnym z kwietnia i maja 2019 r. Ponieważ wpadał on w wąskie pasmo fal radiowych 982 MHz, które rzadko są wytwarzane przez samoloty lub satelity, niektórzy zinterpretowali to jako możliwy znak obcej technologii.