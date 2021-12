Świetny prezent za 500 zł? To pewne

Nie wiesz co kupić za 500 zł? Postaw na tablet!

Tablet to uniwersalny prezent, z którego ucieszą się osoby w każdym wieku. Galaxy Tab A7 Lite, to świetny sprzęt. Posiada wyświetlacz o przekątnej 8,7 cala. Wbudowana pamięć, to aż 32 gigabajty. Dzięki wyposażeniu w szybką pamięć RAM, a także 8-rdzeniowy procesor, tablet pracuje naprawdę wydajnie. To także zasługa dobrze zoptymalizowanego systemu Android 11. Sprzęt jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: srebrnej i szarej. Komunikacja z innymi urządzeniami oraz siecią, odbywa się za pośrednictwem Wi-Fi oraz Bluetooth, a bateria pozwala na pracę przez cały dzień. Jej naładowanie nie zajmuje wiele czasu. Kolejnym plusem tego modelu, jest możliwość jego obsługi jedną ręką. Tablet pozwala na nagrywanie filmów w jakości Full HD, a dźwięk odtwarzany przez prezentowany model, jest doskonały, co jest możliwe dzięki dwóm głośnikom pracującym w systemie Dolby Atmos.