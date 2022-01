Światłowód w Arktyce uszkodzony. Amerykanie podejrzewają Rosjan

Celowe działanie Moskwy?

Amerykański serwis The Drive sugeruje, że awaria kabla, do której doszło 7 stycznia, mogła być wynikiem celowego działania Rosjan. Z informacji dostarczonych przez operatora światłowodu, firmę Space Norway, wynika, że połączenie zostało przerwane na Morzu Grenlandzkim, w odległości od ok. 129 do 225 km od miasta Longyearbyeb na Svalbardzie.