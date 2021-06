Świat zyskał nowy ocean. Eksperci podjęli decyzję

Świat zyskał nowy ocean

Wody w pobliżu Antarktydy nie przypominają żadnych innych wód na świecie. Akwen otoczony jest szybko płynącym prądem, znanym jako Antarktyczny Prąd Okołobiegunowy, który przemieszcza się z zachodu na wschód wokół kontynentu. Najprawdopodobniej powstał on ok. 34 mln lat temu, kiedy Antarktyda oddzieliła się od Ameryki Południowej. Dodatkowo wody Oceanu Południowego są mniej słone i chłodniejsze, co pozwala na utrzymanie niskiej temperatury Antarktydy oraz odprowadzanie cieplejszych wód.