poradnik kupującego + 2 suszarki bębnowesuszarka automatyczna Magdalena Tatar Dzisiaj, 19-04-2021 18:10 Suszarki do prania już od 399 zł albo 1 tys. zł taniej. Idzie rewolucja? Możliwość zrezygnowania z żelazka to jeszcze odległa perspektywa, ale niedroga, cicha i oszczędna suszarka bębnowa powoli staje się standardem. A stąd już tylko krok do znacznego zmniejszenia czasu na prasowanie, wieszanie i zbierane prania. Większość tego zrobi za nas suszarka. W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Suszarki bębnowe znacznie skracają czas porządków Źródło: Adobe Stock Suszarki do prania dla oszczędnych Najwyżej oceniane suszarki do ubrań to modele, które kosztują ok. 3,5 do 4,5 tys. zł. To sporo, ale i do 2 tys. zł kupimy model nie głośniejszy od pralki, pojemny i suszący bez najmniejszego uszczerbku na tkaninach nawet delikatnych rodzajów. Jeśli chodzi o cenę, prostą suszarkę o pojemności do 5 kg prania kupimy nawet za… 399 zł, a standardowy i popularny model ok. 7-8 kg od 800 zł. Kupujący w wyborze doceniają też niskie koszty eksploatacji – tu suszarki nie zawodzą i model w klasie A+++ to już wydatek nawet ok. 1,5 tys. zł, jeśli trafimy na dobry rabat. Największą satysfakcję z posiadania suszarki bębnowej odczuwają jednak nie ci, którzy upolowali najtańszy sprzęt, ale wszyscy, którzy piorą dużo i często, i którzy dzięki suszarkom mogą odczuć prawdziwą ulgę, a także zagospodarować pozostały czas inaczej. Suszarki do prania dla rodziny Rodzinna suszarka to po pierwsze model wydajny (szybka praca, duża pojemność bębna), po drugie sprzęt niedrogi (dobra klasa energetyczna, optymalna cena urządzenia i niska awaryjność), a po trzecie, co może nie wydawać się takie oczywiste… cichy, aby żmudnie usypiany maluch nie wstał po zbyt krótkiej drzemce na skutek zbyt donośnych odgłosów suszenia. W ciągu ostatnich dwóch czy trzech lat suszarki dogoniły pojemnością pralki, co wcześniej nie było standardem. Teraz suszarki o pojemności nawet 9 czy 10 kg nie kosztują już kroci. Skala emitowanych decybeli także zmalała, a oszczędne modele delikatne dla tkanin kupimy czasem nawet aż o 1000 zł taniej – jeśli tylko dobrze poszukamy. Suszarki do prania dla wymagających Perfekcyjna opieka dla ubrań do pewnego momentu była sporym wymogiem. Szereg tkanin niezdatnych do suszenia w automacie stopniowo się skracał (podobnie jak czas programów suszenia), aż doszło do stanu, w którym w suszarce bębnowej wysuszysz nawet kaszmirowe sweterki, jedwabne krawaty czy tiulowe sukienki. Oczywiście nadal istnieje grupa tkanin z oznaczeniem "nie suszyć w suszarce bębnowej". Są to między innymi rzeczy z elastanu (jak stroje kąpielowe), biustonosze, przedmioty gumowe lub z dodatkiem gumowych elementów, rajstopy czy kożuchy. Przed suszeniem zawsze należy sprawdzić na metce, czy dana rzecz może być włożona do suszarki bębnowej. Suszarki do prania do małego mieszkanka Przestrzeń, którą dysponujemy, bywa kluczowa. Jeśli miejsca jest dużo, problemu nie ma, a wiele mieszkań i domów jest już na etapie projektu dostosowanych do tego, aby dodatkowe urządzenie AGD (mówimy o osobnej suszarce bębnowej) się tam znalazło. Najprostsze rozwiązanie to pralko-suszarka, czyli model "2 w 1". Duża oszczędność przestrzeni, ale i większy wydatek i dodatkowe dylematy do rozstrzygnięcia – np. fakt, że ilość wysuszonych rzeczy w pralko-suszarce często będzie mniejsza niż w osobnej suszarce. Tę opcję rekomenduje się jednak do niewielkich mieszkań w blokach, gdzie samo miejsce na sznurki i stojące suszarki jest ograniczone. Kolejna opcja to modele ustawione jeden na drugim za pomocą specjalnego stelaża albo także '"2 w 1", ale z osobnymi bębnami. Ostatnia i warta uwagi w wyjątkowych sytuacjach możliwość to suszarki bębnowe o płytkiej konstrukcji, idealne wszędzie tam, gdzie suszarkę chcemy ustawić np. we wnęce albo otwierane drzwi uderzałyby o urządzenie. Warto pamiętać o tym, ze suszarki bębnowe nie zawsze wymagają podłączenia do kanalizacji. Modele wywiewowe są lekko archaiczne, ale nadal obecne np. w większych suszarniach, domowych pralniach czy garażach. Wszędzie tam, gdzie większa wilgoć nie sprawiłaby problemu, sprawdzą się dobrze, a do tego są tanie. Przydatne modele ze zbiornikiem, który opróżniamy po suszeniu to opcja odprowadzenia nawet 5 l wody. Z pozoru wydaje się to uciążliwe, ale w praktyce użytkownicy takich modeli nie oceniają opróżniania zbiornika znacząco źle. icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.