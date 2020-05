Susza w Polsce. 600 tys. litrów wody dla potrzebujących. Pływalnia opróżnia baseny

Pandemia koronawirusa spowodowała zamknięcie nie tylko kin, teatrów, siłowni czy salonów kosmetycznych, ale także obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym pływalni. Właściciele jednej z nich doszli do wniosku, że przymusowa przerwa w działalności może być okazją do zrobienia dobrego uczynku dla okolicznych mieszkańców. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Koziegłowach (woj. wielkopolskie) poinformowało na Facebooku, że zamierza dołożyć swoją cegiełkę do walki z suszą, opróżniając wodę ze swoich basenów. Do potrzebujących trafi łącznie 600 tysięcy litrów wody .

Akcja rozpoczęła się w poniedziałek 4 maja o godzinie 9:00. Oczyszczona i uzdatniona woda z basenów trafi do rolników i działkowców, a także do osób, które będą mogły ją wykorzystać do podlewania swoich działek, przydomowych ogrodów, łąk i trawników. Organizatorzy podkreślają, że akcja potrwa "do ostatniej kropli". Zachęcają także do zabierania ze sobą kontenerów, beczek i innego typu pojemników na wodę. Proszą także o przestrzeganie zaleceń sanitarnych, przypominając o zakryciu ust i nosa, a także o używaniu rękawiczek i zachowaniu odstępów.