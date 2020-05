SuperSenior w sieci! Play pomaga być bardziej online

Artykuł sponsorowany

Kiedy codzienne życie przeniosło się do internetu, okazało się, że w tej cyfrowej rzeczywistości swoje miejsce chcą mieć też seniorzy. I choć czasem brak im obycia z onlinem, mają ogromny zapał do nauki.

Tę chęć poznawania nowych technologii dostrzegła sieć Play. By ułatwić seniorom wejście do świata internetu, telekom przygotował serię smartfonowych wideoporadników.