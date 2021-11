Supergalaretka. Hydrożel pod naciskiem staje się twardszy od szkła

"Przy zawartości wody wynoszącej 80% można by pomyśleć, że materiał rozerwie się jak balon wody, ale tak się nie dzieje. Pozostaje nienaruszony i wytrzymuje ogromne siły. Właściwości hydrożelu są więc pozornie ze sobą sprzeczne" – wyjaśnia dyrektor laboratorium, prof. Oren Scherman. Wtóruje mu inny uczestnik projektu, dr Zehuan Huang: "Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą po raz pierwszy wykonano hydrożel przypominający szkło. Nie tylko dodaliśmy coś nowego do podręczników, co jest ekscytujące, ale otworzyliśmy kolejny rozdział w dziedzinie wysokowydajnych materiałów miękkich".