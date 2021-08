WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne smartfon + 2 rtveuroagdsprzęt rtv i agd Modest Wilanowski Wczoraj, 23-08-2021 13:52 Artykuł poleca RTV EURO AGD Super wydajne telefony 5G – topowe modele Reklamowana od dawna, sieć 5G obejmuje swoim zasięgiem coraz więcej użytkowników telefonów komórkowych. Już w ubiegłym roku kilku największych operatorów, wykorzystując posiadane częstotliwości, uruchomiło nadajniki piątej generacji standardu sieci komórkowych jako istotny element budowy tzw. społeczeństwa gigabajtowego. Obecnie statystyki pokazują, że ponad połowa mieszkańców Polski może korzystać z sieci 5G i cieszyć się… no właśnie – co daje ów nowy standard? Share Źródło: Pixabay 5G – wydajna, bezpieczna sieć bezprzewodowa 5G, czyli najnowsza, piąta generacja standardu sieci komórkowych, została opracowana z myślą o wydajności i prędkości przesyłu danych. W tym standardzie możliwe jest obsłużenie znacznie większej ilości odbiorników na kilometr kwadratowy niż było to w przypadku poprzednika (standardu 4G); 5G umożliwia ponadto do 60 razy większą prędkość przesyłu danych niż 4G i do 20 razy większą prędkość niż światłowody. Już w 2019 roku w testach częstotliwości, które docelowo ma zajmować 5G, osiągnięto przesył odpowiednio ponad 1 Gb / s dla 3,6 GHz i oszałamiające 3 Gb / s w paśmie milimetrowym 26 GHz – a mówimy cały czas o internecie bezprzewodowym w telefonie komórkowym. Rosnąca popularność Aby móc korzystać z prędkości przesyłu 5G, niezbędny jest sprzęt, który będzie w stanie obsłużyć ten standard. Operatorzy zgodnie raportują rosnącą popularność tych usług – obecnie smartfony 5G stanowią już 20%-30% sprzedaży urządzeń w sieciach. Na rynku dostępne są zróżnicowane modele, wśród których – również pod kątem finansowym – każdy znajdzie coś dla siebie. Samsung Galaxy S20 FE 5G Flagowiec koreańskiego producenta, wyposażony w baterię o pojemności 4500 mA, który uczy się naszych nawyków i optymalizuje zużycie energii tak, by móc korzystać z urządzenia jak najdłużej. System 4 aparatów (z możliwością potrójnego zoomu optycznego i 30-krotnego zbliżenia cyfrowego Space Zoom) pozwala na tworzenie niesamowitych zdjęć i filmów, również przy słabym oświetleniu. Wyświetlacz FHD+ Super AMOLED oferuje niesamowite wrażenia z oglądanych na 6,5 calowym wyświetlaczu treści. Telefon w pełni kompatybilny ze smartwatchami, bandami i telewizorami Samsung zapewnia wydajną i efektywną pracę oraz relaksującą rozrywkę dzięki synchronizacji pomiędzy urządzeniami. No i oczywiście – obsługuje standard 5G. OPPO Reno5 5G Zyskujące na popularności telefony od OPPO oparte są o procesor Qualcomm Snapdragon 765G i system Android, co czyni z nich naprawdę wydajne urządzenia. Reno5 wyposażono w baterię o pojemności 4300 mAh, obsługującą również ultraszybkie ładowanie 65W (umożliwia naładowanie telefonu do 100% w zaledwie 35 min). Ekran AMOLED z odświeżaniem 90Hz ma 6,43 cala. System 4 aparatów wspomagany jest algorytmami sztucznej inteligencji, by prosto i efektywnie edytować zdjęcia oraz filmy - wydobyć światło z nocnej scenerii (Ultra Night Video) lub zapanować nad słonecznym planem zdjęciowym (Live HDR). Dzięki funkcji nagrywania z przedniej oraz tylnej kamery jednocześnie można uwiecznić każdy ważny moment z dwóch różnych stron. Urządzenie zapewnia również wysyłanie i odbieranie danych w standardzie 5G. Xiaomi Redmi Note 10 5G Jeden z najmocniejszych telefonów od Xiaomi oparty o system Android, wyposażony w pojemną baterię 5000 mAh (do 496 godzin czuwania, do 178 godzin słuchania muzyki, do 22 godzin oglądania filmów lub do 16 godzin grania). 6,5-calowy wyświetlacz FHD+ AdaptiveSync cechuje się wysoką częstotliwością odświeżania 90 Hz, a czujniki światła 360° automatycznie dostosowują jasność ekranów do otoczenia. System 4 aparatów wykorzystuje sztuczną inteligencję dla profesjonalnych efektów – także w trybie nocnym. Mimo dużego ekranu urządzenie waży zaledwie 198 gramów. Wśród obsługiwanych standardów łączności bezprzewodowej (m.in. LTE czy NFC) znajduje się także 5G. Realme 8 5G Oparty o Android telefon wyposażony w wyświetlacz 6,5 cala (FHD+, 2400 x 1080, z odświeżaniem w częstotliwości 90Hz), z baterią o pojemności 5000 mAh i funkcją szybkiego ładowania 18W. Przedni aparat ma aż 16 megapikseli oraz wykorzystuje tryb AI beauty do korekty rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym – na tylnej obudowie dostajemy system 3 aparatów z obiektywem głównym 48 Mpix. Dual SIM pozwala na korzystanie z dwóch numerów jednocześnie. Telefon obsługuje wszystkie główne standardy łączności bezprzewodowej, w tym NFC (wykorzystywane np. przy płatnościach zbliżeniowych) oraz oczywiście 5G. Bezpieczniejsze niż kuchenka mikrofalowa Wynikające z niewiedzy mity i kontrowersje wokół 5G rozwiewają badania zarówno WHO, jak i setek niezależnych naukowców i instytucji badawczych. W uproszczeniu, maszty telekomunikacyjne 5G przesył danych umożliwiają dzięki falom radiowym – człowiek stojący kilka centymetrów od masztu narażony jest na promieniowanie o zaledwie promilu mocy najprostszej kuchenki mikrofalowej. Zarówno zasięg sieci 5G, jak i liczba urządzeń obsługujących ten standard rośnie lawinowo, umożliwiając transfery danych z niedostępnymi jeszcze niedawno dla urządzeń mobilnych prędkościami. Wybierając smartfon warto rozważyć zakup jednego z topowych modeli obsługujących 5G – tym bardziej, że telefony te wcale nie muszą być dużo droższe niż urządzenia nieobsługujące tej technologii.