Super okazje. Ekspresy ciśnieniowe dla ciebie i rodziny

A gdyby tak, zamiast drobnych upominków zafundować rodzinie jeden, porządny sprzęt na najbliższe tygodnie. Roztaczający się po domu zapach kawy i czekolady, a także moc przyjemności płynąca z kosztowania mlecznej pianki wieńczącej cappuccino. Brzmi bosko… A może by tak kupić ekspres? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Kawa z puszystą pianką pobudzi każdego (Adobe Stock) Wybieramy ekspres... Do niedawna ekspres do kawy był to luksusowy sprzęt i element wyposażenia kawiarni, teraz to gadżet, który stał się centralnym punktem eleganckiej, nowoczesnej kuchni w domu czy biurze. Tam zaczynasz poranek, rozmawiasz z domownikami i współpracownikami, a wszystko to w aromacie świeżo mielonej i parzonej pod odpowiednim ciśnieniem kawy... Wydatek kilku tysięcy złotych na najlepsze modele może nie jest możliwy dla każdego, ale nie zrażaj się – dla każdego kawosza znajdzie się dobry ekspres w przystępnej cenie, zwłaszcza teraz, czyli w czasie najlepszych okazji. Dla wielbicieli zabielanych, subtelnych kaw Nie ma poranka bez flat white (jednej z ulubionych kaw Polaków) albo cappuccino? Przyda się ekspres ze spieniaczem i zbiorniczkiem na mleko. Ten typ urządzeń do niedawna można było nabyć w dość wysokiej cenie, ale producenci wyszli naprzeciw także kupującym z mniejszym zasobem pieniędzy. Za ok. 1 tys. zł znajdziemy nawet model renomowanych marek (jak np. DeLonghi) o odpowiednio dużej mocy. Dzieci też ucieszą się z pysznej czekolady z ekspresu z dodatkiem mleka… Może wspólne picie takich pysznych napojów stanie się inspiracją na zimowe wieczory w rodzinnym gronie z ulubionym filmem? Polecamy wspólne przygotowanie i dekorację słodkich, ciepłych napojów przy użyciu różnego rodzaju posypek, a także bitej śmietany i przypraw. Każdą z ulubionych, mlecznych kaw możecie przyrządzić sami przy pomocy dobrej kawiarki i podgrzanego mleka. Wymaga to odrobiny wprawy, ale finalny efekt może mieć inny smak niż ten, którego oczekujemy, bo nie mamy wystarczającej kontroli nad wzrostem temperatury i ciśnieniem. Możemy też zdecydować się na automatyczny model, który zaparzy kawę pod odpowiednim ciśnieniem i doda odpowiednią porcję ciepłego mleka. Przypominamy, że dodanie do gorącego naparu kawowego zimnego mleka może niekorzystnie wpłynąć na smak kawy, która może stać się kwaśna. Subtelna, mleczna pianka, która pięknie zabiela kawę, powinna mieć wyższą temperaturę od mleka wprost z lodówki. A może szybka kawka? W wersji "na szybko" i tanio nieocenione są ekspresy na kapsułki. To jednak nie tylko modele "dorzucane" do zapasu kapsułek z kawą jednej marki, w cienkiej obudowie z plastiku i kojarzące się ze sztucznym smakiem i konserwantami. Marki takie jak Krups czy Bosh mają w swojej ofercie ekspresy na kapsułki z wyższej półki – mocne, niemal bezawaryjne i idealne, jeśli poza wypiciem kawy zależy ci na czasie i łatwym utrzymaniu porządku. Szeroki wybór małych i niedrogich modeli na kapsułki to inspiracja prezentowa, bo mieści się w budżecie na efektowny upominek. Ekspresy kapsułkowe dla jednych jest zerwaniem z uwielbianym rytuałem parzenia i picia kawy, która powoli rozbudza aromatem, dla innych zaś synonimem nowoczesności i gadżetem, który dopełnia nowoczesny wystrój kuchni lub aneksu. Ekspres jak statek kosmiczny? Zdecydowanie najbardziej przykuwają uwagę duże, rozbudowane i profesjonalne ekspresy do kawy. Oferują największy wybór kaw o dużym stopniu personalizacji, nie musisz myśleć o młynku do kawy czy spieniaczu do ciepłego mleka podgrzewanego w garnku, bo wszystko to masz w zestawie, a do tego kawę pijasz w podgrzanej na górnej platformie filiżance (pianka dłużej się trzyma i napar ma lepszy aromat). Po prostu wsypujesz kawę i dolewasz wodę. Napój zawsze wychodzi taki sam, ma intensywność i smak takie, jak oczekujesz. Dodatkowo nie musisz już przepłacać za ten element wyposażenia, bo przystępniejsze cenowo modele mogą znaleźć się w twoim domu i to już niebawem… Mały, ale może sporo… Kompaktowe ekspresy zapewnią nam szybkie przygotowanie aromatycznego naparu. Sprawdzą się w niewielkich kuchniach, biurach, gdzie pracuje niewiele osób oraz tam, gdzie kawę pija się sporadycznie. W tej kategorii na pierwszy rzut oka wyróżniają się ekspresy kolbowe bez młynka oraz poczciwe, tradycyjne urządzenia przelewowe. Cena tych modeli waha się między kilkadziesiąt a ok. 500 zł. Także te praktyczne i kompaktowe modele mają grono swoich zwolenników i sprawdzają się wszędzie tam, gdzie duży i markowy ekspres do kawy się nie zmieści, gdzie pija się kawę czasami albo tam, gdzie ekspres poza funkcją stanowi kropkę nad "i" w wystroju wnętrza i ma być utrzymany w odpowiednim stylu – tu zwróć uwagę na stylizowane na retro urządzenia kolbowe albo o elementach obudowy w ciekawym kolorze. To źródło inspiracji dla kawoszy, ale i fani eleganckiego wzornictwa znajdą tu coś dla siebie.