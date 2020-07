Sukces Polaka. Stworzył pierwszy na świecie niezniszczalny materiał

Stefan Szyniszewski, adiunkt mechaniki stosowanej na wydziale inżynierii w Durham, stanął na czele zespołu, który w laboratoriach brytyjskiego Uniwersytetu Durham oraz niemieckiego Instytutu Fraunhofera opracował materiał Proteus, którego nie da rady przeciąć. Jednym z celów projektu, było wykorzystanie go m.in. do produkcji zabezpieczeń antykradzieżowych dla rowerów .

Materiał to w rzeczywistości aluminiowa struktura powstała z połączonych ceramicznych kulek. Ma jedynie 15 procent gęstości stali. Szyniszewski przyznaje na łamach "Scientific Reports", że materiał jest niezniszczalny tylko w określonych warunkach (nie da się go przeciąć szlifierką kątową, wiertarką czy piłą). - To jakby ostrzem szlifierki przejechać przez galaretkę, w której zatopiono twarde bryłki. Ostrze na nie trafi, gdy będzie się zagłębiać, a sama galaretka zacznie wibrować w sposób, który uniemożliwi dalsze cięcie - tłumaczy.