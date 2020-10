WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne allegro + 2 Allegro Smart!studenci Agnieszka Jarosz 3 godziny temu Materiał powstał przy współpracy z Allegro Student i Allegro Smart! - na start Rusza nowa usługa Allegro Smart! Student. Jak sama nazwa wskazuje adresowana jest do wszystkich żaków. Oferuje nie tylko półroczny darmowy program Smart, ale także sporo innych benefitów – upusty i gratisy na bilety przejazdowe, do kina oraz dodatkowe GB Internetu. Warto spróbować, to nic nie kosztuje, a zyskać można sporo. Podziel się Student i Allegro Smart! - na start (materiały partnera) W Polsce mamy 1,2 miliona studentów. Oznacza to, że na uczelniach wyższych naukę pobiera co trzydziesty Polak. To dane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zdecydowana większość studiuje na uczelniach publicznych – dokładnie 893 tys., na uczelniach niepublicznych – 314 tys., na kościelnych blisko 16 tys. osób. Bez względu jednak na to na jakiej uczelni uczą się studenci- jednakowo wszystkich z nich objęła sytuacja związaną z pandemią koronawirusa. Po pierwsze zajęcia prowadzone są zdalnie lub w sposób hybrydowy, po drugie – w związku z ograniczeniami – niemal wszyscy przenieśli się do Internetu. Nie tylko po to, by się uczyć, ale także, by załatwiać tam swoje sprawy i dokonywać wszelkiego rodzaju zakupów. Według najnowszych badań Ipsos – samoizolacja spowodowała większe zainteresowanie usługami e-commerce. Aż 78 proc. badanych robiło zakupy za pośrednictwem sieci, z czego 5 proc. po raz pierwszy. Kolejnych 26 proc. korzystało także z różnorodnych usług internetowych. Jak twierdzili uczestnicy badania - główną motywacją dla zakupów online był brak kolejek. Najczęściej za pośrednictwem sieci użytkownicy płacili rachunki, kupowali ubrania, akcesoria, towary związane z domem i ogrodem, kosmetyki, farmaceutyki i leki, a także elektronikę i żywność. Zdecydowanie jednak takich zakupów dokonywali młodsi konsumenci. To właśnie oni najbardziej byli otwarci na nowe propozycje sprzedaży produktów i usług. Seniorzy w wieku 65+ stawiali na tradycyjne zakupy w sklepie lub dostawę do domu. Jak więc widać – młodsze pokolenia bez obaw korzystają z możliwości, jakie daje im Internet. I to na pewno się nie zmieni. Dlatego też Grupa Allegro wyszła naprzeciw oczekiwaniom młodego pokolenia i rusza z nową usługą Allegro Smart! Student. Smart to duży pakiet korzyści Nowa propozycja dedykowana studentom jest połączeniem dotychczasowej usługi Allegro Smart! z dodatkowymi bonusami tylko dla studentów. Przypomnijmy, Allegro Smart! to popularny program lojalnościowy w Polsce, dzięki któremu klienci mogą liczyć na konkretne korzyści. Kupujący oszczędzają nie tylko na kosztach dostawy, ale mogą korzystać z bezpłatnych zwrotów. Mają także dostęp do codziennych promocji oraz ofert specjalnych podczas festiwali zakupowych, takich jak Allegro Smart! Week – największego festiwalu zakupowego organizowanego każdej jesieni. Każdy abonent ma także możliwość zakupu po preferencyjnych cenach biletów na wydarzenia muzyczne i wydarzenia kulturalne. Użytkownicy tej usługi mają także możliwość korzystania ze specjalnych Smart!Okazji. To specjalne oferty i limitowane sprzedaże, które pojawiają się codziennie o godz. 20.00. Są odpowiednio oznaczone i widzą je tylko abonenci Allegro Smart! Okazje dotyczą m.in. artykułów codziennego użytku, kosmetyków, książek, ubrań, sprzętu elektronicznego i AGD. Jak przypomina Grupa Allegro - tylko w pierwszej połowie tego roku, dzięki darmowym dostawom klienci zaoszczędzili łącznie 540 mln zł, a od uruchomienia Smart! w 2018 r. ich łączne oszczędności przekroczyły już 1 mld zł. Darmowe dostawy w ramach Allegro Smart! dostępne są już w ponad 100 milionach ofert. Oferty objęte programem bezpłatnych dostaw i zwrotów Allegro Smart! są wyraźnie oznaczone. Jeśli kupimy u jednego sprzedawcy produkty za co najmniej 40 zł wówczas dostawa do paczkomatów i punktów odbioru jest bezpłatna. Sieć automatów paczkowych i miejsc odbioru obejmuje aż 25 tys. punktów. Jeśli nasze zakupy przekroczą 100 zł – to za darmo dostarczy nam je kurier pod same drzwi domu. Płacąc 49 zł za rok mamy do dyspozycji nielimitowaną liczbę dostaw za 0 zł. Abonament zwraca się już po 4-5 transakcjach zakupowych. Możemy też opłacać abonament co miesiąc. Wówczas koszt wynosi 8,99 zł. Jest to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy często dokonują zakupów w sieci. Nierzadko bowiem się zdarzało, że rezygnowaliśmy z zakupu danej rzeczy, bo okazywało się, że koszt wysyłki przewyższa cenę produktu. Najzwyczajniej w świecie taka transakcja nam się nie opłacała. Z Allegro Smart! Student ma być taniej, wygodniej i prościej. Wystarczy spróbować. Przez pół roku zupełnie bezpłatnie. Studenci dostają jeszcze więcej Jak skorzystać z nowej usługi? Wystarczy zarejestrować konto w serwisie Allegro. Jeśli już jest – trzeba pozytywnie przejść weryfikację statusu studenta. Rejestracja jest bardzo prosta. Należy zrobić zdjęcie legitymacji lub podać maila w domenie swojej uczelni a następnie otworzyć potwierdzenie. I gotowe. Po półrocznym okresie próbnym studenci mogą zrezygnować całkowicie z usługi lub korzystać z niej nadal. Zapłacą wówczas tylko 39 zł za rok, czyli jedynie 3,25 zł za miesiąc, czyli mniej niż bilet na jednorazowy przejazd komunikacją miejską. Oprócz pełnego Allegro Smart! o którym już wspominaliśmy, na studentów czekają dodatkowe benefity także od partnerów zewnętrznych. Jakie? O tym poniżej. Blinkee.city proponuje co miesiąc kod z 20 proc. rabatem do wykorzystania na 20 przejazdów. Jest to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą korzystać z przejazdów środkami komunikacji publicznej. Zero korków, zero tłoku, wszędzie na czas. Wystarczy bezpłatna aplikacja blinkee.city na telefon i student może korzystać z elektrycznych hulajnóg, skuterów i rowerów w ponad 35 miastach w Polsce. Comiesięczny kod rabatowy do wykorzystania 1 raz na cały koszyk otrzymają także studenci od Flixbusa. Dzięki temu mogą tanio i wygodnie podróżować bezpośrednio z Polski aż do 250 miast w 15 krajach Europy. Wśród relacji krajowych mamy do dyspozycji m.in. kierunki - Kraków, Lublin, Poznań, Wrocław i Gdańsk. Jeśli chodzi o zagraniczne przejazdy, to z Flixbusem dotrzemy do Berlina, Pragi, Wilna, Budapesztu lub Wiednia. Multikino z kolei serwuje aż dwie propozycje. Pierwsza z nich to fotel VIP w cenie biletu lub bilety tańsze o 20 proc. Kod można wykorzystać aż 16 razy. Do wyboru są nie tylko seanse filmowe, ale także Nocne Maratony Filmowe w cenie 19,90 zł. Druga propozycja to kod do ośmiokrotnego wykorzystania w barze. W zestawie znajduje się popcorn i napój w cenie 12,90 zł. Studenci mogą wykorzystać kody w dowolnym kinie sieci w 27 miastach w Polsce. O studentach nie zapomniały także operatorzy telefonii komórkowej. T-Mobile i Heyah proponują kody, które upoważniają użytkowników do jednorazowego wykorzystania w miesiącu dodatkowych 7 GB internetu. Jak wiemy bowiem, potrzeby studentów są ogromne. Żak pod opieką Allegro Każdy, kto zdecyduje się na usługę Allegro Smart! Student może być pewny, że jego transakcja w sieci będzie bezpieczna. Nie dość, że o klientów dbają specjalne zespoły pracujące 365 dni w roku przez 24 godziny na dobę, to także dodatkowym zabezpieczeniem jest Program Ochrony Kupujących. W tamach POK można bezpłatnie odesłać zamówiony towar. Zwroty takich towarów są proste i bezproblemowe – zapakowane zakupy wraz z etykietą należy zanieść do punktu odbioru. Natomiast na zwrot pieniędzy czekamy zaledwie 2 dni robocze. Dane z kart płatniczych, kredytowych i rachunków także są pod specjalnym nadzorem, nie ma też konieczności zapisywania ich na stałe w systemie. W formularzu dostawy i płatności można za każdym razem wybrać inną formę zapłaty, m.in. szybki przelew, BLIK, płatność kartą. Można także wybrać sposób dostawy towaru oraz wskazać adres do wysyłki – inny niż w ustawieniach konta. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku