Krzysztof Mirończuk 31-03-2021 09:00 Parterem treści jest Microsoft Student "digital ready" "Digital ready" – tak określają siebie studenci uczelni wyższych w Polsce, którzy zdobywają wiedzę i umiejętności z wykorzystania rozwiązań chmurowych. "Uczelnia w Chmurze Microsoft" to tytuł przyznany czterem polskim szkołom wyższym, które wiodą prym w cyfryzacji edukacji. Wśród nich są Akademia Leona Koźmińskiego, jedna z pierwszych szkół wyższych w Polsce, która zaczęła wykorzystywać chmurę obliczeniową w edukacji, oraz Uniwersytet Jagielloński, w którym wykorzystanie chmury okazało się największym takim wdrożeniem w sektorze edukacyjnym w Europie. Z technologii tej z powodzeniem korzystają na co dzień także studenci i pracownicy Politechniki Łódzkiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Share Źródło: materiały partnera Rok upływający pod znakiem przymusowej nauki zdalnej sprawił, że dzisiaj trudno znaleźć uczelnię wyższą, która nie korzysta z nowych technologii. Studenci uczestniczą w wykładach za pomocą Microsoft Teams, kolokwia pisane są w Microsoft Forms, prezentacje przygotowywane w Microsoft PowerPoint, a pliki gromadzone na dysku OneDrive i stamtąd udostępniane wykładowcy. Dzięki usłudze Office 365 Education wszyscy mogą pracować razem nad wspólnymi projektami – niezależnie od tego, z jakich urządzeń korzystają i gdzie w obecnej chwili przebywają. To technologiczny skok, o którym przed pandemią większość z nas nawet nie myślała. Są jednak takie uczelnie, które przenosiły swoją działalność organizacyjną, edukacyjną i badawczą do chmury już kilka lat temu, wiedząc, że to konieczność i karta przetargowa w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej nad innymi szkołami wyższymi oraz w zapewnieniu swoim studentom najlepszej przyszłości. Uczelnie te wykorzystują chmurowe rozwiązania nie tylko do codziennej pracy ze studentami, ale również do badań czy jako narzędzie na studiach technicznych, np. do nauki programowania. Dzięki chmurze Microsoft wszystkie procesy na uczelniach mogą odbywać się zdalnie. Prym w obszarze transformacji cyfrowej edukacji wiodą cztery szkoły wyższe: Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Łódzka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Jagielloński. To one jako pierwsze w Polsce zostały wyróżnione w programie dla najbardziej innowacyjnych szkół wyższych, otrzymując tytuł "Uczelnia w Chmurze Microsoft". materiały partnera Uczelnia w Chmurze Microsoft Źródło: materiały partnera Bez chmury nauka nie byłaby dziś możliwa W codziennej pracy dla studentów i pracowników najistotniejszy jest dziś dostęp do usługi Office 365 Education. To kluczowe narzędzie w nauczaniu zdalnym. Bez tego studiowanie byłoby dziś niemożliwe – uważa Rafał Koziołek, student Uniwersytetu Jagiellońskiego. – To właśnie kompleksowość ekosystemu Microsoft wyróżniłbym jako jego największą zaletę – ocenia. – Mamy Microsoft Word, Excel czy PowerPoint, które są dla każdego podstawowymi narzędziami do pisania prac, tworzenia wyliczeń czy prezentacji. Mamy też bardzo istotne aplikacje SharePoint czy OneDrive, dzięki którym przechowujemy pliki w chmurze. Jest też oczywiście aplikacja Microsoft Teams, która nie tylko pozwala na wideorozmowy, ale także spaja wszystkie wymienione aplikacje w jedną, ponieważ z jej poziomu mamy wgląd do naszych plików w chmurze i możemy je edytować bezpośrednio przez apkę. – Podstawa to wirtualny dysk OneDrive, który umożliwia przechowywanie plików potrzebnych na zajęciach – mówi Mateusz Walczak, student Politechniki Łódzkiej. – Teraz, gdy przychodzę na uczelnię (pomijając ostatni okres, gdy zajęcia odbywają się zdalnie), nie muszę pamiętać o pendrivie czy innych nośnikach pamięci, ponieważ z dowolnego komputera na uczelni mogę pobrać pliki, które wgrałem do chmury w domu. Jest to również możliwe z wykorzystaniem własnego laptopa, telefonu czy komputera stacjonarnego. Jak dodaje, z punktu widzenia studenta, przeniesienie pracy uczelni do chmury znacznie zwiększyło też umiejętności i zaangażowanie technologiczne kadry dydaktycznej. – W ostatnim okresie zaobserwowałem, że coraz więcej nauczycieli korzysta z różnych aplikacji Microsoft i czyni to coraz bardziej wydajnie i skutecznie. Rosnące umiejętności kadry mają dwie znaczące korzyści. Po pierwsze, nauczyciele mogą pomóc studentom i nauczyć ich tego, co im się przyda w toku studiów i później na rynku pracy. Po drugie, organizacja zajęć jest znacznie lepsza, a czas jest lepiej rozdystrybuowany, co szczególnie odczuwalne jest podczas studiów zdalnych. materiały partnera Uczelnia w Chmurze Microsoft Źródło: materiały partnera Uczelnia w Chmurze Microsoft Jedną z pierwszych uczelni, która zaczęła wykorzystywać chmurę obliczeniową w edukacji, była Akademia Leona Koźmińskiego. Migracja była pierwszym całościowym wdrożeniem Microsoft Office 365 Education w szkole wyższej w Polsce. Z kolei "adopcja" chmury Microsoft na Uniwersytecie Jagiellońskim była w tamtym czasie największym takim wdrożeniem w sektorze edukacyjnym w Europie. Na Politechnice Łódzkiej chmura obliczeniowa stanowi istotny czynnik wspierający uczelnię w internacjonalizacji badań, edukacji, jak również innych działań realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie narzędzia i technologie Microsoft są wykorzystywane już od wielu lat – zarówno do realizacji codziennych czynności administracyjnych, jak i prowadzenia dydaktyki oraz projektów naukowych. Dzięki doświadczeniom z chmurowymi rozwiązaniami Microsoft uczelnia niezwykle szybko i sprawnie przeniosła całość dydaktyki do sfery zdalnej, co pozwoliło na nieprzerwaną i efektywną realizację procesu kształcenia. Na wszystkich kierunkach studiów w SGH kładziony jest duży nacisk na poszerzanie kompetencji cyfrowych studentów, które są podstawą sprawnego poruszania się w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy. Działania Microsoft nie ograniczają się do uczelni wyższych. Identyczny program realizowany jest dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod nazwą "Szkoła w Chmurze Microsoft". Dzięki kompleksowemu podejściu Microsoft do cyfryzacji sektora edukacji, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą wykorzystywać narzędzia i rozwiązania technologiczne niezbędne na przyszłym rynku pracy również na studiach. materiały partnera Uczelnia w Chmurze Microsoft Źródło: materiały partnera Ważny punkt w CV Jeszcze kilka lat temu obsługi technologii Microsoft student musiał nauczyć się sam, wpisywane w CV umiejętności bazowały na własnej ocenie i podczas procesu rekrutacji okazywało się niejednokrotnie, że to, co kandydat uważa za "sprawne" korzystanie z usługi Office, dla rekrutera jest ledwie podstawą. "Obsługa komputera i aplikacji Word, czy PowerPoint" były traktowane jako umiejętności podstawowe, chociaż obie strony rozumiały ją często zupełnie inaczej. Jednej wystarczyło sprawne korzystanie z Word, a druga liczyła na posługiwanie się przez kandydata tabelami przestawnymi w Excel. Rafał Koziołek, który aktywnie działa w samorządzie studenckim Uniwersytetu Jagiellońskiego, dodaje, że istotnym doświadczeniem jest również to, że podczas pracy studenci korzystają także z mniej znanych aplikacji Microsoft, jak Microsoft Planner czy Microsoft Lists, które sprawdzają się przy organizowaniu pracy, prowadzeniu rejestrów czy tworzeniu wydarzeń. – Już teraz w prawie każdej z ofert pracy wymagane jest posiadanie umiejętności obsługi podstawowych aplikacji Microsoft – Word, Excel, PowerPoint. Ostatnio coraz częściej pojawia się także oczywiście Microsoft Teams. Cieszę się, że dzięki jeszcze szerszemu dostępowi do innych aplikacji będziemy też mogli się pochwalić w CV znajomością SharePoint, OneDrive, Lists, Plannera czy nawet Power Automate – wylicza Koziołek. Bezcenne doświadczenie pracy zespołowej W nieco innej sytuacji jest Mateusz Walczak, który na Politechnice Łódzkiej studiuje informatykę. W jego przypadku istotą studiów są umiejętności bezpośrednio związane z takimi zagadnieniami jak programowanie, analiza danych, obsługa systemów czy znajomość innych specjalistycznych narzędzi. Jednak na rynku pracy liczą się też umiejętności miękkie, które, studiując na "Uczelni w Chmurze Microsoft", ma szansę także rozwijać. – Dla sektora IT w skład umiejętności miękkich wchodzi również doświadczenie w realizowaniu zwinnych technik programowania (ang. agile software development), które również ćwiczymy na studiach, m. in. dzięki narzędziom Microsoft – wyjaśnia student. Te miękkie umiejętności to doświadczenie w pracy zespołowej nad wspólnymi projektami w chmurze, co okazało się szczególnie ważne w czasie pandemii. – Niezbędna jest dobra umiejętność aktywnego słuchania. Dziś nie zawsze widzimy gestykulację czy mowę ciała osoby wypowiadającej się, w związku z tym musimy w pełni poświęcić naszą uwagę słowom i intonacji osób, które próbują nam coś przekazać – zauważa Mateusz Wantuła z SGH. materiały partnera Uczelnia w Chmurze Microsoft Źródło: materiały partnera Kompetencje cyfrowe to "must have" dla pracodawcy – Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych przez uczelnie wyższe w Polsce to nie tylko usprawnienie procesów dydaktycznych i administracyjnych zwłaszcza w tak niepewnym czasie. To również niezwykle istotny czynnik decydujący o sukcesie młodych ludzi na ciągle zmieniającym i cyfryzującym się rynku pracy – ocenia Cecylia Szymańska, Dyrektor Rynku Edukacyjnego w Microsoft Polska. Pierwsze doświadczenia w rozmowach o pracę ma już Ewelina Mohammad, studentka Akademii Leona Koźmińskiego, która na własnym przykładzie przekonała się, jak istotne jest podejście uczelni do rozwoju kompetencji cyfrowych studentów. – Jest to tzw. must have, bez którego kandydat na dane stanowisko nie zajdzie daleko w procesie rekrutacyjnym – zauważa Ewelina Mohammad. – Obecnie pracuję w firmie oferującej kursy programowania online, która, która podczas rekrutacji bardzo doceniła moje kompetencje cyfrowe oraz obycie w świecie technologii. To wysoki stopień digitalizacji oraz nastawienie na rozwój cyfrowy mojej uczelni bardzo mi w tym pomogły. Jak dodaje Ewelina Mohammad – program "Uczelnia w Chmurze Microsoft" sprawia, że studenci są "digital ready", a sam proces studiowania i zdobywania wiedzy jest ciekawszy i bardziej efektywny. Pomoc w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej Aby myśleć o karierze i ścieżce rozwoju, która pozwoli odnieść sukces, młodzi ludzie potrzebują nie tylko odpowiednich umiejętności, ale także wiedzy na temat rynku pracy i wymiany doświadczeń z rówieśnikami i absolwentami. W przygotowaniu studentów do podjęcia odpowiednich kroków na tym polu już od maja tego roku pomoże Career Coach w Microsoft Teams for Education. Narzędzie to ma być wsparciem dla studentów w poruszaniu się po rynku pracy poprzez określenie celów zawodowych zgodnych z ich pasjami, zainteresowaniami i mocnymi stronami. Pomoże im znaleźć możliwości rozwijania umiejętności w świecie rzeczywistym i połączy ich z absolwentami, rówieśnikami i wykładowcami, którzy mogą wspierać ich na ścieżce kariery. Więcej informacji na temat Career Coach w Microsoft Teams for Education znajduje się tutaj: Introducing Career Coach in Microsoft Teams for Education | | Microsoft EDU. Więcej informacji o programie Uczelnia w Chmurze Microsoft można znaleźć na stronie internetowej.