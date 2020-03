Studenci Politechniki Wrocławskiej budują robota

Studenci budują golema - informuje Politechnika Wrocławska, chociaż tak naprawdę budują androida, czyli robota opartego na ludzkiej anatomii, ze sztucznymi kośćmi i mięśniami. Nie zmienia to faktu, że przedsięwzięcie jest imponujące.

- Natrafiłem tam na ilustrację nogi obleczonej w sztuczne mięśnie. I to było to! Od razu wiedziałem, że chcę się tym zająć – opowiada Łukasz Koźlik.

- Łukasz, przyszedł z reklamówką, z której wyjął wyrzeźbioną i zespawaną rękę. Do niej poprzyczepiane były strzykawki z płynem hamulcowym poruszającym mięśnie. Nie było tam żadnej automatyki. Działało, ale było bardzo topornym rozwiązaniem. Mimo to robiło wrażenie – opowiada Amadeusz.

Łukasz szuka odpowiedzi na pytania związane z "golemem" w każdym możliwym miejscu. Jedną z większych trudności do pokonania była choćby kwestia przyczepów ścięgien, które często się zrywały. Student zwrócił się więc o pomoc do jednego z profesorów na Uniwersytecie Medycznym, a ten zaprosił go do prosektorium. Konstruktor był tam kilka razy, by dokładnie przyjrzeć się całej anatomii człowieka: od kości, przez ścięgna, po mięśnie, tłuszcz i skórę. Po latach prób i stworzeniu 50 prototypów "golem", a w zasadzie jego ręka (pokryta lateksową skórą przypominającą ludzką – choć jeszcze w fazie udoskonalania), może np. podnieść kombinerki ze stołu i odłożyć je.