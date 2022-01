Strzykawka jak strzała amora. Status szczepień już działa w aplikacjach randkowych

Miłość w czasach Covid-19 to skomplikowana sprawa. We Francji randkowanie stało się trudniejsze po tym, jak weszła w życie "przepustka szczepionkowa". Wymaga ona od osób w wieku 16 lat i starszych okazania dowodu szczepienia, aby wejść do miejsc publicznych, takich jak bary, restauracje i kina – czyli idealnych na randkę.