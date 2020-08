Strefa tropikalna rozszerza się. Naukowcy znają przyczynę

Tropiki to część kuli ziemskiej, która otrzymuje najwięcej światła słonecznego przez cały rok, charakteryzuje się wysokimi średnimi temperaturami i dużymi opadami. Jednak w przeciwieństwie do ich bujnego "wnętrza", brzegi tego regionu są bardzo suche.

To właśnie te suche obszary rozszerzają się. Co ciekawe, w większym stopniu dzieje się to na półkuli południowej niż północnej. Naukowcy postanowili dokładnie sprawdzić, co napędza ten trend.