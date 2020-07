Stoisko targowe - reklama marki i nie tylko

Uczestnictwo w imprezach branżowych to niezwykle cenne doświadczenie dla przedsiębiorstw oraz cenny wpis w firmowym portfolio. Popularność tego typu imprez świadczy o tym, że coraz większa liczba przedstawicieli biznesu upatruje tutaj swojej szansy na wypromowanie się oraz nawiązanie ciekawych relacji handlowych. Najlepszym zaś rodzajem reklamy będzie starannie przygotowane i zaplanowane w najdrobniejszym szczególe stoisko targowe.

Promocja marki

Systemy wystawiennicze dają wiele możliwości na puszczenie przysłowiowego oka do potencjalnych klientów przechadzających się po imprezie branżowej oraz osób, z którymi można nawiązać współpracę. Oprócz klasycznego brandingu, tj. wyeksponowanie logo firmy czy flagowych produktów, można sięgnąć po mniej schematyczne rozwiązania, które zachęcą do wizyty przy stoisku targowym. Obecnie trendy zmuszają do szerszego spojrzenia na zabudowę oraz przestrzeń, którą dysponuje firma w trakcie wydarzenia branżowego.

Nowoczesne stoisko targowe

Reklama rozumiana w nowoczesnych kategoriach to coś znacznie więcej niż postawienie banerów z logo oraz hasłem przewodnim przedsiębiorstwa. Stoisko targowe pojmowane w tych kategoriach będzie także wzbogacone o interaktywne elementy, nietypową konstrukcję oraz strefy służące do różnych celów. Uczestnicy imprezy oczekują, że zostaną zaproszeni przez wystawców do wspólnego przeżywania, doświadczania oraz zabawy. Stoiska targowe z powodzeniem mogą pełnić funkcję takiej wielopłaszczyznowej reklamy marki, a doświadczenie pokazuje, że odejście od schematów często okazuje się strzałem w dziesiątkę.

Planuj, organizuj i nie bój się odważnej kreacji

Podstawowym wyznacznikiem dla każdej marki, która planuje zaistnieć na imprezie branżowej, powinno być jednak ustalenie celów. Od tego będą zależały dalsze kroki i temu powinna być podporządkowana praca nad projektem zabudowy wystawienniczej. Właściwie wykreowana przestrzeń może ocieplić wizerunek marki, pokazać jej dynamiczne oblicze, profesjonalizm, poczucie humoru jej właścicieli oraz uwypuklić wiele innych cech, w zależności od potrzeb. Dostępne środki wyrazu: niezliczona ilość materiałów, które można zastosować do budowy stoisk targowych, różnorodność modułów oraz dodatków umożliwiają stworzenie spersonalizowanej zabudowy będącej prawdziwą wizytówką marki.

Stwórz przestrzeń dla klientów marki

Mając na uwadze to, że stoisko targowe jest narzędziem marketingowym służącym przede wszystkim do bezpośredniego kontaktu marki z klientami i kontrahentami, przestrzeń powinna sprzyjać takiemu spotkaniu. Pierwszy kontakt, podobnie jak pierwsze wrażenie, jest bardzo ważny i warto dołożyć starań, żeby wspomnienie o nim towarzyszyło uczestnikom wydarzenia na długo. Już krótka rozmowa w strefie relaksu bądź obejrzenie nagrania o działalności firmy na ekranie dotykowym, mogą zaowocować zwiększeniem zainteresowania oferty przedsiębiorstwa. Stoisko targowe to potężne narzędzie promocyjne, a umiejętnie wykorzystane może przyczynić się do dalszych sukcesów marki.