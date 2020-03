Statek objęty kwarantanną z powodu COVID-19. To masowiec o niefortunnej nazwie "Corona"

Należący do greckiego armatora A.M. Nomikos masowiec"Corona" opuścił port w Kapsztadzie w środę 11 marca. Już w piątek kapitan skontaktował się z Morskim Centrum Koordynacji Ratownictwa Morskiego (MRCC) i jednostką Port Health Narodowego Departamentu Zdrowia, ponieważ podejrzewał u jednego z członków załogi objawy COVID-19.

W poniedziałek 16 marca członkowie załogi zostali ewakuowani i przewiezieni do szpitala śmigłowcami wojskowymi. Poza osobami znajdującymi się na statku "Corona", diagnostyce i obserwacji zostali poddani także pasażerowie wycieczkowca, który wyruszył w zeszłym tygodniu z Kapsztadu. Okazało się bowiem, że marynarz, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 leciał tym samym samolotem, co kilku pasażerów wspomnianego wycieczkowca.

- MRCC, Port Health i Kapitanat Portu w Kapsztadzie koordynują działania mające na celu ewakuację obu członków załogi poprzez zorganizowanie transportu śmigłowcami wojskowymi zagrożonych członków załogi do szpitala - powiedział rzecznik krajowych władz portowych, Transnet.

Jak do tej pory na terenie RPA odnotowano 116 przypadków zakażenia koronawirusem z Wuhan. Jednak jak na razie epidemia na kontynencie zdaje się przebiegać łagodnie i nie notuje się wielu przypadków śmiertelnych. Epidemiolodzy i specjaliści WHO przyznają, że spodziewali się większego nasilenia pandemii w tym obszarze. Niemniej władze dokładają wszelkich starań, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.