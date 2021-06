Starlink nad Polską. Sprawdź, kiedy zobaczyć "kosmiczny pociąg" na niebie

Satelity Starlink są elementem globalnej sieci tworzonej przez Elona Muska. Ideą jest dostarczenie szybkiego internetu w te miejsca na Ziemi, gdzie obecnie jest to trudne lub wręcz niemożliwe. Internet dostarczany dzięki Starlinkom jest dostępny już dzisiaj, ale opłaty nie należą do najniższych. W miejscach, gdzie dotychczas nie było innej formy dostępu do sieci, trudno jednak mieć co do tej kwestii uwagi.