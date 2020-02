Star Wars: Hotel z Gwiezdnych Wojen szykuje się na otwarcie. Można rezerwować miejsca

Disney stara się, by emocje związane z sagą Star Wars nie opadały. W USA powstaje hotel udający wnętrze koreliańskiego gwiezdnego krążownika Halycon klasy MPO-1400. Chociaż do otwarcia pozostało jeszcze trochę czasu, już można rezerwować miejsca.

Nowy hotel Star Wars: Galactic Starcruiser powstaje na terenie Disneylandu na Florydzie, a jego otwarcie planowane jest na 2021 roku. Mimo że wciąż nie ma podanego cennika, to już w tym roku ruszą zapisy na niezwykłą przygodę, którą szykuje Disney.

Hotel nawiązujący do sagi Gwiezdnych Wojen będzie bowiem czymś więcej niż zwykłym miejscem do nocowania. Każda z osób, która zarezerwuje miejsce na pokładzie pasażerskiego krążownika należącego do Chandrila Star Lineoraz, weźmie udział w dwudniowej grze fabularnej.