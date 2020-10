Sprzęt rtv w wersji mini. Zaskoczy cię jakością i wykonaniem

Miniaturyzacja przynosi duże korzyści, szczególnie właścicielom niewielkich mieszkań. Przy wyborze zwracamy uwagę nie tylko na parametry, ale również wielkość sprzętu tak, by dopasować go do rozmiaru wnętrza.

Ogromny telewizor czy pełnowymiarowe kino domowe mogą nie zmieścić się w każdym wnętrzu, dlatego poza parametrami sprzętu oraz ceną warto zwrócić uwagę również na jego wielkość. Powinna być tak przemyślana, by ustawienie nowego urządzenia nie zagraciło przestrzeni. Kupując telewizor nie przepłacaj Telewizor powinien być przede wszystkim ustawiony tak, by nie męczyć oczu i zapewniać komfortowe doznania podczas seansu. Jeśli stoi zbyt blisko, trudno ogarnąć wszystkie rzeczy, które dzieją się na ekranie. Dlatego kupowanie wielkiego telewizora do małego pokoju może minąć się z celem – z jednej strony oglądanie będzie problematyczne, z drugiej zapłacisz znacznie więcej. Decydując się na telewizor o przekątnej około 40 cali możemy mieć gwarancję doskonałej jakości obrazu dzięki rozdzielczości 4k, która zapewnia niezwykłą szczegółowość nawet wtedy, gdy siedzimy tuż przed odbiornikiem. Telewizory wyposażone w technologię HDR czyli szeroką rozpiętość między jasnymi i ciemnymi tonami zapewniają również wyjątkowo naturalne kolory identyczne z rzeczywistymi. Postaw na odpowiednie nagłośnienie Wiele osób nie wyobraża sobie oglądania filmów bez odpowiedniego nagłośnienia, które tworzy niesamowitą otoczkę dla filmów. Niewielkie głośniki dostępne w telewizorach nie zawsze zdają egzamin, dlatego warto pomyśleć o praktycznym kinie domowym. Zestaw składa się z jednostki centralnej wraz z odtwarzaczem, amplitunera, który zarządza działaniem wszystkich głośników, a także samych kolumn, które należy odpowiednio ustawić tak, by stworzyć wrażenie dźwięku przestrzennego. Niewielkie głośniki możesz postawić na podłodze, ale równie dobrze sprawdzą się umieszczone na meblach – w ten sposób ukryjesz kable łączące poszczególne kolumny. Adobe Stock W małym salonie telewizor odpowiedniej wielkości to podstawa (Adobe Stock) Przy wyborze istotna jest przede wszystkim liczba dostępnych kanałów dźwięku. Standardem są zestawy 5.1 oraz 7.1, choć w sklepach znajdziesz również zestawy 11.2. Pamiętaj jednak, że odstęp między poszczególnymi głośnikami powinien wynosić minimum dwa metry, w przeciwnym wypadku dźwięk płynący z głośników będzie się zlewać. Warto zwrócić uwagę na moc wyjściową amplitunera – najlepiej jeśli ma powyżej 100-150 W na każdy głośników. A może soundbar? W niewielkim pokoju nie możesz pozwolić sobie na pełnowymiarowe kino domowe, ale to nie musi oznaczać, że należy zrezygnować z doskonałej jakości dźwięku. Z pomocą przychodzi soundbar, którego wymiary pozwalają na umieszczenie go pod telewizorem. System składający się z kilku głośników skierowanych w różne strony tworzy wrażenie dźwięku przestrzennego, co szczególnie dobrze spisuje się w niewielkich pomieszczeniach. Wieża w wersji mini Staromodne duże odtwarzacze stereo powoli odchodzą w niepamięć, a na ich miejsce pojawiają się pomniejszone modele, które cechuje dobra jakość dźwięku, a także niższa cena. Mniejsze modele wyposażone są w takie same udogodnienia jak te pełnowymiarowe – odtwarzacz płyt, radio, a nowsze modele mają na wyposażeniu również moduł Wi-Fi, który pozwala odtwarzać muzykę ze smartfona czy tableta bez potrzeby łączenia ich kablem. W przypadku miniwieży producenci przygotowali modele komponentowe, w których kolumny i wzmacniacz są oddzielone od jednostki centralnej, bądź też wersje zintegrowane, gdzie wszystkie niezbędne elementy zamknięte są w jednej obudowie. Ta druga opcja będzie oczywiście o wiele tańsza, ale za to wieże komponentowe dają większe pole do manewru osobom, którym zależy na doskonałej jakości dźwięku.