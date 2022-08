Sprzęt poleasingowy – co to takiego? Definicja, przykłady

W ostatnim czasie popularne staje się pojęcie sprzętu poleasingowego. Zainteresowaniem cieszy się głównie wśród firm, ale również osób prywatnych, które poszukują tanich, lecz wydajnych urządzeń. Na rynku dostępne są aukcje poleasingowe nie tylko maszyn rolniczych, ale również sprzętów komputerowych. Pozwalają one na znaczne oszczędności, przy wyposażeniu biura, czy zakupie notebooka na uczelnię. Jeśli jednak chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat, ten artykuł dokładnie wyjaśni Ci, co to jest sprzęt poleasingowy.

Co to znaczy sprzęt poleasingowy?

Leasing na sprzęt, wśród firm stał się niemal oczywistym wyborem, pozwalającym nie tylko na oszczędności, płynące z rozłożenia wysokich kosztów na raty, ale również wygodę, wynikającą z bezproblemowej wymiany urządzeń na nowe. Jest to rodzaj wynajmu, w którym umowa zawierana jest pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą. Zazwyczaj trwa ona do 3 lat, a po jej zakończeniu sprzęt wraca do leasingodawcy. Sprzęt poleasingowy jest zatem zbiorem urządzeń, niegdyś użytkowanym przez wielkie przedsiębiorstwa, podczas trwania umowy leasingowej, które zostały odsprzedane na rynek wtórny. Co dzieje się ze sprzętem leasingowym po zakończeniu umowy? Na wstępie warto zaznaczyć, że zwrócony sprzęt musi powrócić do leasingodawcy w nienagannym stanie – to jeden z warunków umowy. Sprawdzony i poddany serwisowi trafia następnie do outletów, jak Otokomputery, zajmujących się profesjonalną odsprzedażą. Dzięki temu, w sieci możemy znaleźć różnorodne aukcje, prezentujące sprzęt poleasingowy w atrakcyjnych cenach. Nim jednak urządzenia trafią na rynek, sklepy komputerowe dokładnie analizują działanie wszystkich podzespołów, oceniają stopień eksploatacji, czyszczą urządzenie ze wszelkich śladów poprzednich właścicieli, by na koniec zainstalować oprogramowanie.

Sprzęt poleasingowy a używany - różnica

Szukanie wyposażenia do biura, wśród nowych urządzeń, wiąże się ze sporym kosztem, podczas zakupu. Ceny elektroniki, z roku, na rok szybują w górę, dlatego coraz więcej firm, jak i osób prywatnych decyduje się na zakup używanych komputerów, czy laptopów. Używane sprzęty są bowiem dużo mocniejsze, niż budżetowe laptopy z marketu, co w rezultacie zapewnia wydajniejszą pracę i większe możliwości. W trakcie przeglądania ofert, warto jednak dbać o bezpieczeństwo. Wśród urządzeń od prywatnych sprzedawców, natrafić można na naprawdę wyjątkowe egzemplarze, jednak za skorzystaniem z takiej oferty, może stać pewne ryzyko. Głownie za sprawą braku gwarancji, faktury, czy możliwości wygodnego zwrotu. Nie znamy również historii urządzenia, czy stanu technicznego. Prywatny sprzedawca może wysłać Ci urządzenie w innym stanie, niż deklarowano w ogłoszeniu. W tym przypadku procedura zwrotu lub wymiany nie będzie tak przystępna, jak w zwyczajnych zakupach online. Istnieje jednak alternatywa, jaką jest właśnie sprzęt poleasingowy z profesjonalnych sklepów komputerowych. Podstawową różnicą, jak sama nazwa wskazuje jest to, że poleasingowy sprzęt pochodzi od firm, użytkujących go podczas leasingu. To niemała podpowiedź co do stanu urządzenia, jego charakteru i stopnia eksploatacji. Sprzedawany jest również przez partnerskie outlety, zatem stanowi dużo bezpieczniejszy wybór i dlatego cieszy się tak ogromną sympatią.

Sprzęt komputerowy poleasingowy – czy warto?

Niegdyś wykorzystywany przez firmy, sprzęt poleasingowy jest świetnie dopasowany do potrzeb przedsiębiorstw. W większości są to biznesowe urządzenia, bogato wyposażone w wysokiej jakości podzespoły i pakiet złączy. Ze względu na to, że są one, w momencie odsprzedaży o 30-70% tańsze, niż pierwotnie, z korzyścią porównywane są do nowych, droższych urządzeń. Jest to zatem świetna inwestycją dla osób, potrzebujących sprzętu do pracy, czy nauki. Zakup poleasingowego monitora, laptopa, czy smartfona jest całkowicie bezpiecznym wyborem. Poleasingowe modele to markowy sprzęt wysokiej jakości najpopularniejszych producentów, takich jak Dell, Lenovo czy HP, które doceniają placówki publiczne, firmy prywatne, jak również klienci detaliczni. Możesz mieć pewność, że wszystkie oferowane urządzenia są weryfikowane pod względem sprawności technicznej. Często wymieniane są także podzespoły - montowane mocniejsze dyski SSD, czy nowe baterie. Dzięki sprawdzonym dostawcom, selekcji, serii testów, czy oryginalnemu systemowi Microsoft Windows i gwarancji wiesz, że kupujesz pewne produkty, które znajdują zastosowanie w biznesie jak i w użytku prywatnym. Oprócz gwarancji, otrzymamy szczegółowy opis stanu technicznego, czy kondycji w opisie, a nawet możliwości wzięcia laptopa na raty.

Ważnym aspektem, jaki wiąże się z zakupem sprzętu poleasingowego, jest ekologia. Wybieranie używanych urządzeń zmniejsza zanieczyszczenie środowiska. Z odświeżonych laptopów z wymienionymi podzespołami, sprawdzonych pod kątem wydajności, wciąż można korzystać przez wiele lat. Wyrzucanie takich sprzętów to produkcja kolejnych elektrośmieci, które przybliżają nas do katastrofy ekologicznej.

Rodzaje sprzętu poleasingowego w outlecie komputerowym

Charakter eksploatacji takich urządzeń przez firmy, jest ściśle określony w umowie leasingowej. Zatem zarówno laptopy, komputery i monitory poleasingowe musiały być niegdyś wykorzystywane w stałym środowisku. W związku z czym, są one w dużo lepszym stanie, niż zwyczajne używane urządzenia. Praca nie musi być zawsze pracą biurową, dlatego sprzęty poleasingowe - komputery poleasingowe, czy tablety, mogą być bardzo zróżnicowane pod względem parametrów, czy wielkości. Są to przedstawiciele najlepszych marek takich jak Dell, Lenovo, Samsung, Apple, HP, czy Huawei. Nie brakuje wśród nich także uniwersalnych modeli, które sprostają niemal każdemu zadaniu. Pomimo tego, że jest to kilkuletni sprzęt, bez trudu można znaleźć laptopy poleasingowe z dedykowaną kartą graficzną, z mocnymi podzespołami, które świetnie sprawdzą się jako komputer do grafiki, czy gier. Urządzenia dostępne są w różnych klasach jakościowych: A, B i C. Klasy te odzwierciedlają stan wizualny i techniczny produktów. W klasie A dostępne są urządzenia w tak dobrym stanie wizualnym, że wielu klientów określa je jako używane urządzenia wyglądające jak nowe. Jednak wspólną cechą, zarówno klasy A, jak i B jest to, że wszystkie sprzęty poleasingowe są w 100% sprawne techniczne.

Laptopy poleasingowe

Tanie i jednocześnie wydajne komputery, zapewniające mobilność. Laptop poleasingowy idealnie sprawdzi się do pracy, nauki, ale również do rozrywki. Cenione są za niezwykłą wytrzymałość akumulatora i odporną na uszkodzenia obudowę. Zaprojektowane zostały przez czołowych producentów, tak, by zapewniały komfortową pracę przez wiele godzin. Wśród nich znajdziesz poleasingowe laptopy Dell z serii Latitude, czy laptopy poleasingowe Lenovo z rodziny ThinkPad. Są więc świetnie zweryfikowane pod kątem ergonomii pracy. Wydajne podzespoły w laptopach biznesowych, są o wiele mocniejsze, niż te, które zastosowane są w budżetowych laptopach z marketowych półek. W związku z czym, oferują świetny stosunek ceny do jakości. W zależności od oczekiwań i potrzeb, bez problemu dopasujesz odpowiednie urządzenie. To właśnie według nich należy dobierać sprzęt pod kątem podzespołów i cech.

Komputery poleasingowe

Stacjonarne komputery używane przez korporacje, muszą cechować się nieprzeciętną wydajnością i zapewniać płynne działanie. Zatem poleasingowy komputer stacjonarny gwarantuje świetne warunki do pracy i nauki, dzięki nowoczesnym podzespołom. Są one z reguły sporo mocniejsze od laptopów poleasingowych, jednak brak im mobilności. Na szczęście wśród komputerów poleasingowych znajdziesz cały przekrój rozmiarów, od Mini PC, po klasyczne modele. Dostępne w sprzedaży są topowe marki komputerów, takich jak Dell, czy Lenovo, które odpowiednio zadbały o wnętrze, wyposażając urządzenia w solidne podzespoły. Decydując się na zakup poleasingowego komputera nie tylko minimalizujesz wydatki, ale również zyskujesz sprawdzony sprzęt w atrakcyjnej cenie. Spośród używanych modeli, nie zabraknie również perełek dla graczy, takich jak poleasingowy Dell Alienware, który nabyć możemy również w całym zestawie komputerowym, razem z monitorem gamingowym MSI, czy akcesoriami komputerowymi. Największą mobilność zapewnią jednak komputery poleasingowe all in one, które łączą funkcje komputera i monitora, w jedno spójne urządzenie.

Tablety poleasingowe

Z tabletów, jako niezwykle mobilnych urządzeń najchętniej korzystają przedstawiciele handlowi, przedsiębiorcy, czy graficy. Obecnie na rynku możemy znaleźć wiele aukcji poleasingowych, na których używane tablety, topowych producentów, sprzedawane są w bardzo korzystnych cenach. To dobra okazja do oszczędności, gdyż nowe modele potrafią ceną znacznie przewyższać swoją jakość. Przykładem jest iPad od Apple, który w poleasingowym odpowiedniku kosztować może nawet do 50% mniej, niż pierwotnie zapłacilibyśmy za niego w sklepie. Jego rodzaj, wielkość i wszystkie podzespoły dopasujesz bez problemu do swoich wymagań. Pamiętaj jednak, że im większe masz wymagania wobec używanego tabletu, tym mocniejsze muszą być jego parametry. Z kolei szukając urządzenia do pracy, zwracaj uwagę przede wszystkim na jego funkcjonalność i jakość wykonania.

Biznesowe tablety poleasingowe to w większości urządzenia 2w1, które oprócz klasycznego ekranu, posiadają dołączoną klawiaturę. To niezwykle wygodne rozwiązanie, gdyż czyni urządzenie uniwersalnym.

Smartfony poleasingowe

Używane telefony służbowe, oprócz kilku rys, czy obtarć, niczym nie różnią się od nowych modeli. Smartfony poleasingowe są zatem wysokiej klasy sprzętem najlepszych światowych producentów, jak Apple, SAMSUNG, czy Huawei. Outlet smartfonów jak Otokomputery to gwarancja najtańszych telefonów, w tak wysokiej jakości, spośród dostępnych na rynku. Wśród nich znajdziesz perełki takie jak Samsung Galaxy, iPhone 6s, czy iPhone X. Dodatkowo sprzęt poleasingowy posiada oryginalne, wysokiej jakości i w dobrej kondycji baterie. Zatem jeśli zależy Ci na sprawdzonym, niedrogim urządzeniu, postaw na poleasingowy smartfon z gwarancją.

Gdzie kupić sprzęt poleasingowy?

Jak już wiesz, zakup poleasingowych urządzeń, to doskonała inwestycja. Jednak, by być w pełni zadowolonym z zakupów, musisz nie tylko dokładnie analizować specyfikację każdego modelu, względem swoich oczekiwań. Złe opinie o sprzęcie poleasingowym mają osoby, które skorzystały z usług nieodpowiednich sprzedawców. Zatem, zastanawiając się, skąd brać sprzęt poleasingowy, przeprowadź dokładny rozeznanie, odnośnie opinii o danym sklepie komputerowym. Opinii możesz szukać zarówno na portalach aukcyjnych, czy społecznościowych, ale także na forach, czy przy wizytówce google. Zwróć również uwagę, na to, czy sprzedawca dba o bezpieczeństwo swoich klientów, zapewniając im gwarancję, czy bezpłatne zwroty. Staraj się wybierać te sklepy, które oferują bezpłatne doradztwo, czy serwis, ale przede wszystkim dokładnie sprawdzają każde urządzenie, odnawiają je oraz wymieniają podzespoły.