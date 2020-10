Sprzęt do profesjonalnego grania – na co warto zwrócić uwagę?

WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

E-sport to kwestia, nad którą obojętnie nie może już dziś przejść żaden szanujący się producent sprzętu komputerowego. Korzystają na tym sami gracze, którzy mają szeroki wybór komponentów sprzętowych różnej klasy na silnie konkurencyjnym rynku. Niekiedy jednak w pogoni za kolejnymi parametrami na drugi plan schodzą te, które w e-sporcie są najważniejsze. Na co zatem zwrócić uwagę podczas budowy platformy sprzętowej przeznaczonej do profesjonalnego grania? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie E-sport to coraz ważniejsza dziedzina dla producentów sprzętu komputerowego Partnerem materiału jest morele.net Cel: jak największa liczba klatek na sekundę Priorytety już na początku należy określić jasno – naszym celem powinno być zbudowanie zestawu, który umożliwi wyświetlanie gier w jak największej liczbie klatek na sekundę. To właśnie ten parametr powinien determinować wszelkie wybory – zarówno w przypadku karty graficznej wydajnej na tyle, aby renderować jak najwięcej klatek, jak i monitora, który będzie w stanie wyświetlać te klatki odpowiednio szybko, a także innych komponentów. Zanim jednak przejdziemy do wskazywania cech, na które warto zwrócić szczególną uwagę, wypada odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego liczba klatek na sekundę jest w świecie e-sportu tak ważna? Jakie korzyści daje profesjonalnemu graczowi to, że gra w liczbie klatek będących najczęściej wielokrotnością czy 60 fps, do których przywykliśmy jako gracze-amatorzy? Według badań serwisu Prosettigs.net z częstotliwości odświeżania równej lub wyższej niż 144 Hz korzysta aż 98% profesjonalnych graczy. Skąd taka pogoń za najwyższymi wartościami właśnie w tym parametrze? Śpieszymy z wyjaśnieniami. Dlaczego liczba klatek na sekundę jest tak ważna? Gdybyśmy mieli zapytać o jedną cechę profesjonalnego gracza podczas sondy, to zapewne większość zapytanych wskazałaby błyskawiczny refleks pozwalający natychmiastowo reagować na wydarzenia. Tymczasem brakuje badań, które potwierdzałyby, że profesjonalni gracze mają krótszy czas reakcji niż przeciętni ludzie. Osobną kwestię stanowią jednak opóźnienia samego sprzętu i oprogramowania, które mogą zdecydować o sukcesie lub porażce. W jednej z dyskusji na subreddicie CS:GO gracze licznie stwierdzają, że sam refleks to zaledwie jeden z elementów w tej układance. Nie mniej ważna jest budowana dzięki doświadczeniu wiedza o tym, jak może przebiec konfrontacja. Jeśli kilka razy z rzędu natkniemy się na graczy campiących za tymi samymi drzwiami czy skrzynią, to po rozegraniu setek czy tysięcy meczy automatycznie będziemy kierować tam broń. Proces ten będzie działał wręcz na poziomie odruchu. Gracze, zwłaszcza niedoświadczeni, przemierzają mapę schematycznie, w sposób przewidywalny. W rezultacie idąc korytarzem, doświadczony gracz będzie celował w punkt, w którym przeciwnicy pojawiają się najczęściej, najpewniej od razu będzie się przy tym przymierzał do headshota. To właśnie ten aspekt – umiejętność przewidywania się co zdarzy się na moment – daje doświadczonym graczom ogromną przewagę. GeForce Powered High FPS Rainbow Six Siege SLO-MO Video O wpływie liczby klatek wyświetlanych na sekundę na skuteczność tego typu odruchów najlepiej świadczy osadzony powyżej film. Pokazuje on właśnie sytuacje, w której odruchowo gracz kieruje celownik w niebezpieczny zakątek pokoju, w którym spodziewa się przeciwnika. Niestety, w 60 klatkach w postać przeciwnika wycelować i strzelić będzie można znacznie później – jak nietrudno się domyślić, czterokrotnie później – niż w przypadku rozgrywki w 240 klatkach. A przecież nie zawsze możemy sobie pozwolić na profilaktyczne ostrzelanie miejsca, gdyż może to zdradzić naszą pozycję. Choć różnice rzędu kilkudziesięciu milisekund mogą się wydawać abstrakcyjne, to jednak skuteczność wyświetlania większej liczby klatek na sekundę udało się zmierzyć. Według danych firmy NVIDIA da się zauważyć ścisła zależność pomiędzy specyfikacją sprzętową maszyny używanej do grania ze wzrostem wartości parametru K/D, czyli po prostu stosunku zabójstw do śmierci gracza. Im większa liczba klatek oraz częstotliwość odświeżania ekranu w monitorze, tym K/D było korzystniejsze dla gracza. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w grach Fortnite i PUBG prezentuje poniższy wykres. Większa liczba klatek i częstotliwość odświeżania przekładają się na końcowy sukces gracza Jak widać, w popularnych battle royale zwiększenie liczby z „tradycyjnych” 60 klatek trzykrotnie przekłada się nawet na 90-procentowy wzrost K/D. Oczywiście nie należy oczekiwać, że kupno lepszego sprzętu przełoży się bezpośrednio na lepsze wyniki, podobnie jak naiwnością byłoby twierdzić, że dzisiejszy rynek sprzętu gamingowego promuje postaw pay-to-win. Niemniej jednak przy budowaniu peceta, który wykorzystywany będzie do profesjonalnego grania w dynamiczne turniejowe FPS-y czy gry z gatunku battle royale to właśnie kwestia liczba klatek na sekundę odgrywa kluczową rolę. Po pierwsze – karta graficzna i procesor Postawmy sprawę jasno – pod koniec 2020 roku wybór w kwestii grafiki może być tylko jeden. Mowa oczywiście o najnowszych kartach GeForce z serii RTX 30 ze szczególnym wskazaniem na model RTX 3080. Nie będzie przesady w twierdzeniu, że to właśnie ta karta powinna determinować dalsze wybory podzespołów, np. procesora, który nie będzie stanowił wąskiego gardła i skutecznie poradzi sobie z przetwarzaniem potoków. O przewadze najnowszej serii GeForce’ów najlepiej poświadczą liczby. W popularnych grach turniejowych liczbę klatek wyświetlanych dzięki RTX 3080 udało się w niektórych przypadkach podwoić w stosunku do kart poprzedniej generacji, a konkretnie modeli GeForce RTX 2070 SUPER i RTX 2080 SUPER. Na zamieszczonym poniżej wykresie widać jednak wyraźnie, że także poprzednia generacja oferuje nadal fenomenalne wyniki sięgające 320 klatek na sekundę. W rezultacie będzie to bardzo dobry wybór, jeśli dysponujemy skromniejszym budżetem. Podwojenie ilości klatek w popularnych grach turniejowych dzięki NVIDIA RTX 3080 Jak już wspomniano, konieczne jest jednak takie zbalansowanie całej specyfikacji, aby żaden jej element nie stanowił wąskiego gardła dla mocy obliczeniowej karty. Problematyczny może się okazać szczególnie wybór procesora, który będzie na tyle wydajny, aby przetwarzać potoki renderowane przez GPU. Wśród polecanych modeli, które sprostają możliwościom nowych GeForce’ów i architektury Ampere warto wymienić zwłaszcza dwa modele procesorów – mianowicie Ryzen 5 3600 (propozycja dla graczy z mniejszym budżetem – sześć rdzeni taktowanych do 3.6 GHz i 4.2 GHz w trybie turbo, 12 wątków, 35 MB cache) oraz Ryzen 9 3900X (12 rdzeni taktowanych do 3,8 GHz i 4,6 GHz w trybie turbo, 24 wątki, 80 MB cache). Pierwszy z nich to koszt rzędu niecałego tysiąca złotych, za bardziej zaawansowany model zapłacimy już ponad 2 tys. zł. W przypadku tytułów, które większy pożytek zrobią z jednego wysoko taktowanego rdzenia warto rozważyć układy Core, najlepiej z serii i9, np. modele i9-10900K i Core i9-10900KF. Jaki monitor wybrać? Czas omówić kwestię nie miej istotną w przypadku komputera do profesjonalnej rozgrywki niż grafika i procesor – chodzi końcowy element całej układanki, czyli monitor. Nawet jeśli sprzęt będzie w stanie generować ponad 300 klatek na sekundę, to nie skorzystamy na tym, jeśli monitor nie będzie oferował analogicznej częstotliwości odświeżania ekranu. Tę wyraża się w herzach, a zatem 1 herz to jedno odświeżenie ekranu na sekundę. Analogicznie jeżeli chcemy rozgrywać mecze w 140 klatkach na sekundę, to potrzebny jest nam monitor odświeżający ekran z częstotliwością co najmniej 140 Hz. Jeśli jednak zwrócimy uwagę na możliwości nowych GeForce’ów to jasne staje się, że można osiągnąć wyniki znaczenie lepsze. W odpowiedzi na te potrzeby powstała rodzina monitorów gamingowych z obsługą G-SYNC oraz częstotliwością odświeżania ekranu wynoszącą 360 Hz. 360Hz NVIDIA G-SYNC \| The World's Fastest Esports Displays Swoje propozycje w klasie G-SYNC 360 Hz zaprezentowali już wszyscy najwięksi producenci profesjonalnych monitorów gamingowych. Polecić można zatem między innymi modele ASUS ROG Swift PG259QNR, Dell Alienware 25 AW2521H, Acer Predator X25 oraz MSI Oculux NXG253R. Różnią się one zarówno parametrami, jak i cenami, więc każdy znajdzie tu coś dla siebie. Ich wspólnym mianownikiem jest natomiast kompatybilność ze wspomnianym już standardem NVIDII, dzięki czemu będziemy mieli pewność, że w aspektach najważniejszych w poważnych rozgrywkach będą one w pełni wykorzystywać moc obliczeniową grafiki i procesora. Na tym jednak ich możliwości się nie kończą. Zastosowano powiem w nich szereg mechanizmów, które z całą pewnością z entuzjazmem przywitają profesjonalni gracze. NVIDIA Reflex - redukcja opóźnień pomiędzy naciśnięciem kliknięciem, a reakcją, jaka widoczna jest na ekranie Chodzi o rozwiązania nazwane zbiorczo NVIDIA Reflex, dzięki któremu możliwe jest znaczące zredukowanie opóźnień pomiędzy naciśnięciem klawisza czy kliknięciem, a reakcją, jak widoczna jest na ekranie. Dzięki nim możliwe jest osiągnięcie znacznych redukcji opóźnień we wszystkich konfiguracjach wykorzystujących karty GeForce od serii RTX 900 w górę – dzięki NVIDIA Reflex bez konieczności dokonywania nowych zakupów z optymalizacji skorzystają nawet posiadacze czteroletnich maszyn. Oczywiście najmniejsze opóźnienia uzyskamy na najnowszym sprzęcie, niemniej – co prezentuje powyższy wykres – nawet w przypadku karty GTX 1660 Super uzyskać można dzięki Reflex nawet 25-milisekundową redukcję opóźnień. Ponadto monitory G-SYNC 360 Hz wyposażone są w specjalne gniazdo, do którego podłącza się myszkę. Następnie oprogramowanie dokonuje pomiaru od przekazania sygnału z myszki do momentu wyświetlenia na ekranie reakcji w świecie gry. Na tej podstawie w całym procesie – od konwersji mechanicznego sygnału kliknięcia na cyfrowy, przez procesor, grafikę, a w końcu monitor – wprowadzane są optymalizacje pozwalające na zredukowanie opóźnień nawet o 30%. W przypadku rozgrywki w dynamiczne taktyczne FPS-y czy gry battle royale taka optymalizacja może mieć kolosalne znaczenie.