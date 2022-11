CS GO, czyli Counter Strike: Global Offensive to jedna z najpopularniejszych gier sieciowych na całym świecie. Jest to klasyczna strzelanka, w której gracze korzystają z różnorakich broni. Na każdą z nich nałożona jest skórka, nazywana także skinem, która diametralnie zmienia jej wygląd. Wielu graczy chętnie się nimi wymienia lub je sprzedaje. Posiadając rozbudowaną kolekcję, można ją w łatwy sposób spieniężyć. W jaki sposób? Podpowiadamy.