Sprzątanie jeszcze nigdy nie było tak przyjemne. Samsung w kampanii promującej najmocniejszy odkurzacz bezprzewodowy

Bespoke AI Jet Ultra – hero model kampanii, który wyznacza nowy standard sprzątania

Bohaterem trwającej kampanii Samsung jest Bespoke AI Jet Ultra – najmocniejszy odkurzacz bezprzewodowy, który podkreśla nową jakość codziennego sprzątania. Urządzenie łączy imponującą moc ssącą aż do 400 W[1] z inteligentnym trybem odkurzania AI 2.0[2], który automatycznie dopasowuje moc ssącą oraz prędkość obrotów elektroszczotki do rodzaju podłoża. Dzięki dwóm wymiennym bateriom odkurzacz może działać nawet przez 160 minut[3], co pozwala na komfortowe sprzątanie całego, nawet przestronnego mieszkania lub domu. Całość dopełnia automatyczna stacja czyszcząca, która sprawia, że opróżnianie pojemnika na kurz staje się automatyczne, higieniczne i co najważniejsze wygodne.

© materiały partnera

Cashback także na inne modele odkurzaczy bezprzewodowych Samsung

Choć w centrum kampanii stoi flagowy model Bespoke AI Jet Ultra, promocją objęte są również inne serie odkurzaczy bezprzewodowych – Bespoke AI Jet Ultra, Bespoke AI Jet Lite, Jet 95 i Jet 85. Klienci mogą wybierać spośród różnych modeli dopasowanych do indywidualnych potrzeb – od kompaktowych i lekkich urządzeń, po mocne odkurzacze premium, a każdy z nich kwalifikuje się do zwrotu w wysokości od 200 do 500 zł. Dzięki temu z promocji skorzystać mogą zarówno osoby szukające topowego rozwiązania, jak i te, które stawiają na bardziej podstawowe modele.

Mechanizm promocji

© materiały partnera

Aby wziąć udział w promocji, wystarczy kupić odkurzacz objęty ofertą w terminie 23.09–7.12.2025 r., zachować dowód zakupu i opublikować opinię o produkcie (min. 200 znaków) z hasztagami #OpiniaZaCashbackwPromocji i #PromocjaSamsungPrzyjemnoscSprzatania. Następnie należy zarejestrować zgłoszenie poprzez formularz na stronie promocji w ciągu 21 dni od daty zakupu. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia uczestnicy otrzymają zwrot środków w wysokości od 200 do 500 zł, w zależności od modelu.

Organizatorem promocji jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.. Promocja trwa od 23.09 do 7.12.2025 r. lub do wyczerpania puli zwrotów. Warunkiem wzięcia udziału jest zakup wskazanych w regulaminie promocji urządzeń Samsung w sklepach objętych promocją oraz opublikowanie opinii. Zwrot na konto za zakup jednego urządzenia wynosi od 200 zł do 500 zł. Lista urządzeń biorących udział w promocji, wartości poszczególnych zwrotów oraz szczegóły i ograniczenia promocji dostępne są na stronie: odkurzacze.samsung.pl.

© materiały partnera

[1] Na podstawie testów odkurzacza ręcznego (bez użycia szczotki) w trybie maksymalnym (Jet Mode) przeprowadzonych przez firmę SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH zgodnie z normą IEC62885-2 CL.5.8. Wyniki porównano z rezultatami testów dostępnych na rynku bezprzewodowych odkurzaczy pionowych o deklarowanej mocy ssania w granicach 30% rzeczywistej mocy ssania modelu Samsung Bespoke AI Jet testowanego przez SLG. Na podstawie danych dotyczących sprzedaży w okresie od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r. opracowanych przez niezależny instytut badań rynkowych.

[2] Na zdolność rozpoznawania różnych rodzajów otoczenia i czas dostosowania ustawień mogą mieć wpływ rzeczywiste warunki użytkowania. Działanie inteligentnego trybu odkurzania (AI Cleaning Mode) 2.0 może być ograniczone w niektórych warunkach, na przykład gdy wielofunkcyjna stacja czyszcząca (All-in-One Clean Station) jest odłączona od zasilania albo gdy łączność Wi-Fi lub Bluetooth między odkurzaczem i stacją jest niestabilna.