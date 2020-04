Sprytne sposoby ładowania. Nie nadwyrężą baterii w smartfonie

Niestety, nasze przyzwyczajenia sprawiają, że telefon rozładowuje się jeszcze szybciej. Dlatego warto zadbać o to, by wyrobić sobie dobre nawyki związane z ładowaniem smartfona, tableta czy laptopa.

Kiedyś uznawano, że po zakupie nowego smartfona trzeba natychmiast rozładować baterię do cna i naładować ją na sto procent, a następnie włączyć wszystkie możliwe funkcje, by znowu rozładowała się do cna. nic bardziej mylnego, akumulatory litowo-jonowe i litowo-polimerowe, jakie montowane są w nowoczesnych smartfonach nie powinny być nigdy rozładowywane do samego końca.

Również ładowanie smartfona na sto procent nie jest wskazane. Jeśli zostawisz swój telefon pod ładowarką, na przykład na całą noc, napięcie przechodzące przez kabel cyklicznie wznawia się i zatrzymuje, a to może przyczyniać się do degeneracji baterii. Podwyższona temperatura, która towarzyszy ciągłemu ładowaniu może nawet uszkodzić podzespoły telefonu.

Miej coś na zapas

Nie zawsze jednak będziesz mieć możliwość swobodnego naładowania telefonu albo kolejka do kontaktu skutecznie zniechęci cię do podłączenia komórki. Dlatego warto będzie zainwestować w powerbank, który przyda się w miejscach, gdzie nie masz dostępu do telefonu. Pamiętaj jednak, by wybierać sprzęt z dobrej jakości komponentami. Jeżeli ogniwa i płyta główna będzie kiepskiej jakości, urządzenie będzie zbyt mocno przegrzewać się podczas ładowania. To z kolei negatywnie wpłynie na wydajność, jak i wytrzymałość sprzętu oraz sprawi, że część energii zmarnuje się.