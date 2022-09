Sprawdzony trik na kino w domu

Platformy VOD, takie jak Netflix czy Disney+ nie zwalniają, a filmowa jesień zapowiada się naprawdę gorąco. Pozostaje pytanie, jak się przygotować i sprawić, aby domowa rozrywka dostarczała niezapomnianych emocji. Sprawdźmy zatem, co mają do zaoferowania nowoczesne telewizory i urządzenia audio oraz czy ich połączenie wzmocni efekty audiowizualne.

Na początek przyjrzyjmy się na co możemy liczyć wybierając topowe telewizory, takie jak na przykład Neo QLED 8K Excellence Line QN900B. To najlepszy model firmy Samsung w tegorocznej ofercie, który powstał z myślą o naprawdę wymagających widzach i ich potrzebach. Poprzez połączenie zaawansowanej technologii wyświetlania, w tym Quantum Mini LED i multi-inetligentnego procesora ekran wypełnia się nasyconymi, realistycznymi barwami, a poziom szczegółowości obrazu zachwyca. Od tego ekranu trudno jest oderwać wzrok.

Bogate i wielowymiarowe brzmienie przenosi kinowe doświadczenia do domowego salonu i pozwala widzom wejść w sam środek akcji. W telewizorze Excellence Line QN900B znajdziemy szereg dodatkowych technologii i funkcji, które kreują wrażenia. Nawet z zamkniętymi oczami będziemy mogli stwierdzić, w której części ekranu toczy się akcja. A to wszystko na podstawie naszego słuchu. Tak działa Dźwięk Podążający za Obiektem Pro. Zastosowano tu system wbudowanych głośników 6.2.4, które śledząc ruch obiektu na ekranie, aktywują się w odpowiednim momencie, odwzorowując akcję w warstwie audio. Wrażenia dodatkowo potęguje Funkcja Adaptacji Dźwięku, która dopasowuje dźwięk do tego, co aktualnie jest oglądane – tym samym zawsze można liczyć na najlepszy możliwy dźwięk.

Dodaj soundbar, by usłyszeć więcej

No dobrze. Mamy już świetny telewizor, który również w zakresie audio oferuje nam wiele. Czy jest w takim razie zasadne, aby dodawać do naszego rozrywkowego centrum soundbar? Jak najbardziej. Nowoczesne rozwiązania pozwalają potęgować te wrażenia. Zacznijmy jednak od początku. W konwencjonalnych rozwiązaniach po uruchomieniu soundbara, głośniki telewizora najczęściej przestają działać. Samsung postanowił je wykorzystać, dla spotęgowania wrażeń audio. W praktyce po podłączeniu soundbara, górne i boczne głośniki telewizora wykorzystywane są jako dodatkowy kanał audio. Tym samym uzyskujemy maksimum możliwości telewizora i soundbara. Za to harmonijne brzmienie odpowiada funkcja Q-Symphony.

Jako użytkownicy smartfonów i innych urządzeń mobilnych jesteśmy przyzwyczajeni, że wszystko szybko i bezproblemowo się ze sobą łączy. Także nasz telewizor i soundbar. W tegorocznych soundbarach Q-Serii Samsung po raz pierwszy zastosował funkcję Bezprzewodowego Dolby Atmos. Oznacza to, że soundbar z telewizorem połączą się bezprzewodowo, a nie jak dotychczas za pośrednictwem kabla HDMI, a dzięki technologii Dolby Atmos usłyszymy każdy pojedynczy dźwięk poruszający się nad nami i wokół – jak w prawdziwym życiu. Filmy w Dolby Atmos dostępne są m.in. w popularnych serwisach streamingowych, takich jak Netflix czy Apple TV. To bezprzewodowe połączenie ma jeszcze jedną zaletę – pozwala zredukować kable wokół ekranu.

Szybki rzut oka na stolik kawowy. Ile pilotów widzisz? Jeden, dwa, trzy? A co powiesz na to, aby zostać przy jednym, ale do wielu zastosowań? Jeśli optymistycznie podchodzisz do tego pomysłu to mamy dobrą wiadomość. Aby sterować soundbarem wystarczy jeden pilot – ten od telewizora. Dołączony do modeli Excellence Line pilot SolarCell pozwoli regulować głośność, włączać i wyłączać soundbar, a także zarządzać efektami dźwiękowymi. Dodatkowo zasilany jest energią świetlną: słoneczną oraz pochodzącą ze sztucznego oświetlenia.

Telewizor i soundbar potrafią stworzyć naprawdę zgrany duet, kreując kinowe wrażenia w domu. Tylko połączenie świetnej jakości, wyrazistego obrazu z przestrzennym, wciągającym dźwiękiem daje realizm, który pomaga odkrywać filmowo-serialowy świat na nowo.