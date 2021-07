Sprawdzą DNA psich odchodów. Właściciel się nie wywinie

Narastający problem

Władze miasta tłumaczą, że wcześniej próbowały podwyższyć kary dla właścicieli, ale działania te nie odniosły większego skutku. A problem jest powszechny. "The Times of Irael" informuje, że w kwietniu rozpoczęto wielką kampanię zachęcającą do sprzątania po zwierzętach, ponieważ w ub.r. znacznie wzrosła liczba skarg składanych przez mieszkańców Tel Awiwu.