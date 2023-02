Sprawdź nową usługę na rynku telefonicznym!

Sharing economy, czy też ekonomia dostępu, jeszcze do niedawna mogła się wydawać chwilowym trendem. Dziś wyraźnie widzimy jednak, jak to podejście zmienia otaczający nas świat.

Najlepszym przykładem jest wynajem telefonów. To usługa, którą PHOX już wkrótce zaprezentuje na rynku. Na czym to polega i jakie wynikają z tego korzyści? Sprawdź!

Kult posiadania odchodzi w zapomnienie

Większość z nas na co dzień korzysta z wynajmu i modelu subskrypcyjnego. Dziś nie musisz posiadać płyt z filmami, aby móc je oglądać. Wystarczy Ci dostęp do Netflixa czy HBO. Nie musisz też być właścicielami hulajnóg czy aut, aby się za ich pomocą przemieszczać. Zamiast tego możesz je wynajmować za pomocą wygodnych aplikacji i korzystać z nich dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

To prawda, że wynajem smartfonów to nowa usługa. Nie jest to jednak zupełnie nowy model. Po prostu do szeregu wynajmowanych czy subskrybowanych dóbr wkrótce dołączą telefony.

Jak wynająć telefon?

W wynajmie chodzi o to, aby było maksymalnie łatwo i wygodnie. Wynajem smartfonów nie różni się znacząco od innych usług tego typu. Oto cały proces! Wybierasz model telefonu, który wkrótce wynajmiesz. PHOX szybko sprawdza Twoją tożsamość i zdolność płatniczą. Akceptujesz warunki krótkiej, przejrzystej umowy. PHOX ekspresowo wysyła Ci telefon – możesz wybrać, czy chcesz, aby dotarł on do Ciebie za pośrednictwem kuriera czy trafił do paczkomatu. Otrzymujesz telefon i korzystasz z niego do woli! Płacisz co miesiąc za pomocą karty – dokładnie tak samo, jak za Netflixa. A co, gdy zechcesz zrezygnować z wynajmu? Nic prostszego. Po prostu przestajesz płacić i odsyłasz telefon. Możesz to zrobić w dowolnym momencie.

Wynajem telefonu to więcej korzyści niż mogłoby się wydawać

To całkowicie zrozumiałe, że możesz podchodzić do wynajmu smartfonów sceptycznie. Prawdopodobnie zastanawiasz się, po co miałbyś wynajmować telefon, skoro po prostu możesz go kupić – tak, jak robisz to od lat?

Oto kilka argumentów, które mogą Cię przekonać!

Korzystasz z telefonu, tyle ile chcesz

Kupując smartfon wydajesz na niego niemałą kwotę. Sprawia to, że planujesz go używać określoną ilość czasu. Z wynajmem jest zupełnie inaczej. Korzystasz z telefonu dokładnie tak długo, jak długo spełnia on Twoje potrzeby czy oczekiwania. W dowolnym momencie możesz przestać i po prostu odesłać urządzenie.

Masz gwarancję stałej ceny

Kwestie finansowe są ważne. PHOX daje Ci gwarancję stałej ceny i niezmiennych warunków umowy. To duży atut w dobie rosnących stóp procentowych, inflacji i słabnącej złotówki.

Nie martwisz się naprawą

W cenie wynajmu otrzymujesz usługę serwisową. Nie musisz więc szukać serwisu na własną rękę czy obchodzić się ze swoim telefonem jak z jajkiem. PHOX zajmie się naprawą smartfona raz w roku – pod warunkiem, że w jego naprawę nie ingerowały wcześniej nieuprawnione osoby.

Wspierasz ekologię

Popularność wynajmu przeróżnych dóbr z czegoś wynika. Jednym z czynników, który na to wpływa jest troska o środowisko. Telefon Ci się znudził? Chcesz wymienić go na inny model, a może po prostu zrezygnować z wynajmu?

Smartfon, który wynajmowałeś, zostanie odnowiony i wyczyszczony przez profesjonalną firmę, a następnie przekazany kolejnemu wynajmującemu. Otrzyma więc drugie życie.

Ma to także bardziej praktyczne i przyziemne znaczenie – nie musisz zajmować się sprzedażą telefonu ani nie zalega on w Twojej szufladzie.

Zyskujesz dostęp do korzystnej oferty telekomunikacyjnej

Osoby prywatne mają bardzo ograniczone możliwości w zakresie negocjacji cen abonamentów u operatorów telekomunikacyjnych. Sytuacja w przypadku firmy, która wynajmuje smartfony wielu użytkownikom, jest zupełnie inna. PHOX przygotował dla Ciebie specjalną ofertę z 5G, dzięki której będziesz mieć 10 zł taniej.

Oczywiście nie musisz z niej korzystać – możesz, jeśli chcesz.

Nie ponosisz dużego, jednorazowego wydatku

Jesteś fanem najnowszych i najlepszych smartfonów? Doskonale wiesz więc, że kosztują one co najmniej kilka miesięcy. To spory wydatek, który w niestabilnych ekonomicznie czasach może być uciążliwy. Decydując się na wynajem telefonu ponosisz niewielkie, miesięczne opłaty – średnio rzędu dwustu złotych. Dzięki temu nie musisz brać kredytu czy ryzykować, że zabraknie Ci pieniędzy do przysłowiowego pierwszego.

Wciąż nie uważasz wynajmu za lepszą opcję? Nie ma problemu. Fajnie mieć jednak wybór, prawda?

Możesz wynająć nawet najnowsze modele smartfonów

W tym nowym modelu chodzi o to, aby dać Ci dostęp do najwyższej jakości sprzętu, który wynajmujesz w łatwy i przyjazny dla Twojej kieszeni sposób. W ofercie PHOX nie znajdziesz modeli z najniższej półki czy smartfonów, które korzystają z przestarzałych technologii.

Zamiast tego trafisz na najlepsze i najgorętsze modele iPhonów i Samsungów. Już wkrótce w Twoich rękach może się znaleźć: iPhone 11 Pro,

iPhone SE,

iPhone 13 Mini,

iPhone 13,

iPhone 13 Pro,

iPhone 13 Pro Max.

Samsung S22,

Samsung S22+,

Samsung S22 Ultra,

Samsung S21,

Samsung Flip,

Samsung Fold. Przemawia do Ciebie taki model korzystania ze smartfonów? Sprawdź to na PHOX.pl