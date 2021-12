Sposób na zdrowy i piękny uśmiech? Sprawdź!

Skutecznie, dokładnie i delikatnie – to najprostsza odpowiedź na to, jak szczoteczka powinna myć nasze zęby. Czy każda poradzi sobie z tym zadaniem równie dobrze? Niestety nie, ale dostępne są już urządzenia, które wspierają nas w utrzymaniu higieny jamy ustnej i to w sposób inteligentny – dopasowując się do naszej techniki mycia.