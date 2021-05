WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Sposób na słaby internet. Urządzenie, które poprawi zasięg sieci

Sieć bezprzewodową znajdziesz teraz wszędzie, począwszy od domowego zacisza, aż po kawiarnie, restauracje czy nawet pociągi. Nic w tym dziwnego, prawie wszyscy korzystają dziś z dobrodziejstw internetu, a nie ma nic gorszego niż ciągle zrywający się sygnał.

Nikt nie lubi, gdy nagle szybkość internetu drastycznie spada lub sygnał co chwilę zrywa się, sprawiając, że użytkownik musi znowu połączyć się z siecią lub szukać miejsca, w którym pojawią się upragnione "kreski". Ten problem dotyczy szczególnie posiadaczy dużych, kilkupiętrowych domów lub osób, które korzystając z dobrej pogody, chcą spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Na szczęście istnieją sposoby na wzmocnienie sygnału sieci bezprzewodowej.

Co zakłóca sygnał Wi-Fi?

Jakość sygnału zależy przede wszystkim od ustawienia routera. Obszar działania sieci Wi-Fi tworzy bowiem sferę, w której centrum znajduje się właśnie router. Powinien więc być ustawiony w centralnym punkcie domu, tak by sygnał rozchodził się równomiernie po wszystkich pomieszczeniach. Jeśli router jest wciśnięty w róg pokoju, może się okazać, że marnujesz część sygnału na miejsce, w którym zwykle nie korzystasz z sieci – na przykład łazienkę – podczas gdy w salonie czy sypialni masz ciągłe problemy z połączeniem się z Wi-Fi.

Pamiętaj również, że część urządzeń domowego użytku może zakłócać sygnał emitowany przez router Wi-Fi. Przykładem jest choćby kuchenka mikrofalowa. Dobrze będzie również zadbać o to, by wokół urządzenia nie znajdowały się duże, metalowe przedmioty, które mogą skutecznie odbijać sygnał.

Jak wzmocnić sygnał Wi-Fi?

Przydatne urządzenie, które jest w stanie poprawić jakość emitowanych fal, to tzw. repeater, czyli powielacz. Działanie tego urządzenia polega na odbieraniu sygnału pochodzącego z routera, wzmacniania go i przesyłania go dalej, tworząc przy tym dodatkowy punkt dostępu. Prosta budowa, brak konieczności łączenia go przy pomocy kabla z jakimkolwiek urządzeniem oraz przede wszystkim niezawodne działanie sprawiają, że powielacz sygnału wydaje się być doskonałym rozwiązaniem dla osób, które mają problemy z działaniem internetu.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by umieścić w mieszkaniu kilka tego typu urządzeń wszędzie tam, gdzie potrzebujesz – na innych piętrach, w najbardziej oddalonych pokojach czy przy tarasie, tak by sygnał sięgał do ogrodu. Dobrym pomysłem jest również umieszczenie wzmacniacza w pobliżu innych komputerów czy telewizorów obsługujących funkcje Smart TV.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Podstawą jest przede wszystkim odpowiednia jakość transmisji. To od niej zależy, jak prędko powielacz będzie przekazywać dane. Warto dostosować ten parametr do prędkości internetu – tańsze egzemplarze są z reguły wolniejsze, podczas gdy te z wyższej półki z powodzeniem wystarczą nawet osobom, które intensywnie korzystają z internetu.

Poza tym warto również zwrócić uwagę na pasmo przenoszenia danych. Standardowe urządzenia obsługują pasmo 2.4 GHz, podczas gdy nowsze mogą również działać na paśmie 5 GHz – to sprawi, że sygnał będzie mieć lepszą jakość. Pamiętaj jednak, że część urządzeń może nie obsługiwać wyższego pasma.