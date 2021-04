WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 3 podkładka chłodzącachłodzenie laptopawentylator Patryk Wieczorek Dzisiaj, 21-04-2021 12:57 Sposób na chłodzenie laptopa. Podkładki i żele w dobrej cenie Częste przegrzewanie się podczas grania w wymagające gry – to powszechny problem laptopów, nawet tych typowo gamingowych, jeśli nie są odpowiednio konserwowane. Na szczęście część prac związanych z systemem chłodzącym można robić samodzielnie. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Postaw na solidne chłodzenie wrażliwych komponentów Źródło: Shutterstock Aby podzespoły działały bez zarzutu, muszą być wydajnie chłodzone. Zazwyczaj proponuje się, aby minimum raz w roku oddać swój sprzęt do wyczyszczenia. W ten sposób uchronisz go nie tylko przed częstym przegrzewaniem, ale również poważniejszymi uszkodzeniami. Zabójczy kurz Kurz jest największym wrogiem laptopów. Jeśli więc chcesz, żeby sprzęt przestał się przegrzewać, przede wszystkim pomyśl o regularnym i dokładnym czyszczeniu radiatorów i całej wentylacji. Z biegiem czasu otwory wentylacyjne oblepiają się kurzem, który znacznie zmniejsza wydajność i blokuje przepływ powietrza. Zabity otwór wentylacyjny można przeczyścić z pomocą sprężonego powietrza, ale należy zachować przy tym odpowiednią ostrożność. Nie możesz "wdmuchiwać" zanieczyszczeń do środka, musisz ustawić dyszę tak, by udało się usunąć kurz poza obudowę. Tylko w ten sposób nie zaryzykujesz zepsucia sprzętu. Jeżeli planujesz czyszczenie wentylatora i radiatora, zacznij od odkręcenia obudowy. Część urządzeń ma ułatwiony dostęp do wentylatora, przez co nie musisz odkręcać całego panelu. Przed wyjęciem samego systemu wentylacyjnego pamiętaj o odłączeniu kabli zasilających. Dopiero wtedy będzie można bezpiecznie unieść poszczególne elementy tak, by wyczyścić je bez ryzyka. Jeżeli kurz bardzo mocno trzyma się radiatora i sprężone powietrze nie wystarczy, dobrym rozwiązaniem będzie użycie pędzelka. W sklepach znajdziesz zestawy pędzelków o miękkim włosiu antystatycznym. Dobrym rozwiązaniem będą również zwykłe patyczki kosmetyczne. Sprawdź procesor Zdjęcie obudowy i odpięcie radiatora to dobry moment na to, by sprawdzić kondycję pasty termoprzewodzącej w procesorze. Jej zadaniem jest pomoc w przekazywaniu ciepła z procesora wprost do radiatora. W normalnych warunkach każda, nawet najtańsza pasta działa bez zarzutu. Niestety, produkty gorszej jakości mają tendencję do szybkiego wysychania, a wtedy traci swoje właściwości. To sprawia, że wzrośnie temperatura komputera, a to powoduje znaczny spadek wydajności. Po zdjęciu radiatora należy dokładnie usunąć starą pastę przy pomocy patyczków lub specjalnej gąbki nasączonej delikatnie alkoholem. Dopiero wtedy możesz nałożyć nową pastę na procesor uważając, by nie przesadzić. Nadmiar pasty nie powinien wypływać poza płytkę procesora po dociśnięciu. Możesz postępować na kilka sposobów. Pierwszy polega na wlaniu pasty na sam środek płytki, a po dociśnięciu żel sam rozprowadzi się po większej części procesora. Niestety, w ten sposób nie będziesz w stanie pokryć całej powierzchni. Alternatywą jest kilka "kropek" w rożnych częściach płytki. Ten sposób dokładnie pokryje każdy zakamarek, ale tym samym ryzykujesz rozpłynięcie się pasty poza wyznaczony obszar. Najlepszym wyjściem, które wymaga największej precyzji będzie ręczne rozsmarowanie pasty. Dodatkowa wentylacja Czasem może się jednak okazać, że nawet mimo zabiegów czyszczących chłodzenie laptopa wciąż pozostawia wiele do życzenia. Na szczęście nie musi się to wiązać z wymianą całego układu. Możesz postawić na dodatkowy, zewnętrzny system chłodzenia. Podkładki są stosunkowo niedrogie, a przy tym zapewniają odpowiednie podparcie i stabilizacje dla laptopa. Zwróć uwagę na liczbę i jakość wirników. Im większa moc, tym skuteczniej poradzą sobie z odprowadzaniem ciepła poza laptopa. Decydując się na sprzęt z wysokiej półki możesz mieć pewność wysokiej kultury pracy. Dobrej jakości wirniki działają zdecydowanie ciszej. Jeżeli w twoim laptopie wyloty wentylacyjne umieszczone są w nietypowym miejscu, warto wybrać model z możliwością ręcznego ustawienia wirników tak, by zapewniały jak największą wydajność. Nadchodzą cieplejsze miesiące, a to znak, że warto pomyśleć o dodatkowym chłodzeniu dla twojego sprzętu. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze