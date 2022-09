Sportowy metaverse w Polsce?

1.09.2022. Warszawa (PL) / Tallin (EST) / Raleigh, NC (USA) – Polsko-estońska firma Zetly, która tworzy platformę sportową w oparciu o sieć blockchain podpisała umowę o współpracy z amerykańską firmą Transmira Inc., która dostarcza platformę XR Metaverse, łączącą rozszerzoną rzeczywistość (AR), wirtualną rzeczywistość (VR) i trójwymiarowe przestrzenie (3D) z lokalizacjami w świecie rzeczywistym.

Zetly, to firma, która tworzy ekosystem i rynek tokenów klubowych, NFT, sportowych pamiątek i cyfrowego portfela w jednym miejscu. Dzięki platformie typu All in One, kluby będą mogły wyemitować swoje wirtualne tokeny, fani sportu będą mogli tworzyć własne NFT, sportowcy będą mogą mogli organizować swoje akcje crowdfundingowe, a federacje oferować unikalne cyfrowe kolekcje. Tym samym Zetly chce stworzyć rozwiązania umożliwiające klubom pozyskiwanie nowych przychodów w oparciu o rozwiązania technologii aktywów i zasobów cyfrowych.

Poprzez swoją platformę sportową, Zetly przygotowuje ekosystem, który będzie dedykowany dla całego sportu na świecie, bez względu na dyscyplinę. Platforma będzie napędzać sport unikalnymi rozwiązaniami, oferując system nagród, grywalizacji, głosowania, ticketingu, streamingu czy gry typu Play2 Earn. Teraz stawia także na rozwiązania w metaverse.

Sportowy metaverse może być wykorzystywany przez organizacje i kluby sportowe nie tylko do sięgania po nowe strumienie przychodów ale również do zwiększania zaangażowania kibiców. To szansa na rozwój i zarazem idealna inwestycja dla tych klubów, które na pierwszym miejscu stawiają bliskie relacje ze swoimi kibicami. W dzisiejszych czasach fani chętnie wydają pieniądze, często za pośrednictwem tokenów, aby poczuć wirtualne doświadczenia lub uzyskać nagrody, które można im dostarczyć w cyfrowym świecie. Wraz z rosnącą popularnością rozwiązań opartych o NFT i inne aktywa cyfrowe pojawia się coraz więcej możliwości ich wykorzystania.

"Transmira Inc. jest kolejnym naszym partnerem, który oferuje przyszłościowe rozwiązania cyfrowe oparte na blokchainie. Wierzymy, że Transmira ze swoją platformą Omniscape i przy współpracy z Zetly pozwoli klubom sportowym wejść w świat metaverse, którego teraz nawet sobie nie wyobrażają, z możliwością zarabiania w tym samym czasie i dostarczania swoim fanom nowych niesamowitych doświadczeń" – powiedział Michael Glijer, CEO Zetly.

"To, co wnosimy jako Transmira, to zdolność do tworzenia pełnowymiarowych cyfrowych >>bliźniaczych<< stadionów - rzeczywistego i wirtualnego. Następnie wprowadzamy naszą, opatentowaną technologię, która pozwala nam połączyć obiekty 3D i NFT ze specjalnymi ofertami na towary w świecie rzeczywistym. Tym samym stworzymy pełne rozwiązanie dla stadionów. Początkowo będziemy się koncentrować na piłce nożnej w polskiej lidze, a następnie planujemy dalszą ekspansję" - dodaje Robert Rice, CEO Transmira Inc.

Umowa o współpracy pomiędzy Zetly a Transmira Inc. przewiduje także uruchomienie, wraz z kilkoma innymi partnerami, ekskluzywnego programu pilotażowego dla 2-3 klubów sportowych z Europy Wschodniej. W ramach tego programu wybranym klubom zostanie zaoferowana możliwość zeskanowania swoich stadionów i wprowadzenia ich do świata sportowego metaverse. Szczegóły programu obie firmy będą komunikować z początkiem września.

