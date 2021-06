Spis Powszechny trwa, jeszcze można zdobyć nagrody

Do 7 lipca można wziąć udział w loterii

Chociaż Spis trwa do 30 września, GUS postanowił, że ostatnie zgłoszenia w loterii będą przyjmowane do 7 lipca. Żeby wziąć w niej udział należy w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku dokonać spisu powszechnego na stronie spis.gov.pl. Następnie, jeżeli wyrazimy chęć wzięcia udziału w loterii, otrzymamy unikatowy 10‑znakowy, alfanumeryczny Kod Potwierdzający Dokonanie Samospisu, który należy zachować. Zostanie on do nas wysłany mailowo lub za pomocą aplikacji od GUS-u.