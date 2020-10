Spektakularne ognie świętego Elma widoczne z kokpitu Boeinga C-17 [Wideo]

Ognie świętego Elma to zjawisko, które zapowiada nadejście burze, jednak samo w sobie nie jest niebezpieczne. Ukazuje się w postaci małych, ciągłych wyładowań elektrycznych na różnych powierzchniach. Pojawia się na krawędziach przedmiotów, kałach, drzewach, antenach czy masztach. Występują również w czasie przelotu samolotu przez naładowaną elektrostatycznie chmurę.

Żeglarze nazwali zjawisko "ogniami świętego Elma" prawdopodobnie ze względu na to, że odczytywali je jako znak wysłuchanych modlitw kierowanych do świętego. Miały one zapewnić bezpieczną podróż morską, ponieważ zgodnie z legendą święty Elmo nie lękał się piorunów, nawet gdy uderzały tuż obok niego.