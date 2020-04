Sparaliżowany mężczyzna poruszył dłonią i poczuł dotyk. Dzięki implantowi w mózgu

U mężczyzny doszło 10 lat temu do przerwania rdzenia kręgowego z powodu wypadku, co spowodowało u niego paraliż nóg, przedramion i dłoni - mógł poruszać jedynie łokciami i ramionami. 4 lata później zapisał się on do programu NeuroLife zainicjowanego przez Battelle, organizację non-profit z Ohio. Umieściła ona implant w mózgu mężczyzny.