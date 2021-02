Spalanie paliw kopalnianych zabija co piątą osobę na świecie

Brytyjscy i amerykańscy naukowcy wyliczyli, że w 2018 r. wskutek spalania paliw kopalnianych zmarło 8,7 milionów osób. A to oznacza co piąty zgon spowodowany wdychaniem cząstek PM2,5.

A View of Early Morning Smog in Ajmer, India on 26 December 2019. (Photo by STR/NurPhoto via Getty Images)

