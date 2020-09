SpaceX wywołał spektakularną eksplozję. Firma wysadziła zbiornik testowy

Elon Musk i SpaceX przeprowadzają kolejne testy Starship

We wtorek wieczorem (22.09.2020) inżynierowie SpaceX przeprowadzili kriogeniczny test ciśnieniowy zbiornika testowego statku kosmicznego o nazwie SN7.1. Zbiornik został napełniony obojętnym ciekłym azotem w ekstremalnie niskich temperaturach, co spowodowało, że wokół wytworzył się szron i rozpechnął stal nierdzewną do granic wytrzymałości. Około 4:54 rano czasu CDT (lokalnego) zbiornik SN7.1 pękł, sprawiając, że na niebie pojawiły się chmury białej pary.

Założyciel SpaceX ElonMusk powiedział wcześniej, że Starship musi wytrzymać ciśnienie od około 6 do 8,5 bara (6 barów jest potrzebne do lotów orbitalnych, a około 8,5 bara to siła, która byłaby bezpieczna do wykonywania lotów załogowych). Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jakie ciśnienie może wytrzymać zbiornik statku kosmicznego ze stali nierdzewnej, by mógł bezpiecznie przewozić ludzi.