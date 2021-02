Space: Start Starship mógł naruszyć licencję FAA. Test SN9 opóźniony

SpaceX mogło naruszyć licencję FAA

Elon Musk od dłuższego czasu narzeka na współpracę z FAA. Założyciel SpaceX oskarżył niedawno instytucję o „fundamentalnie zepsute” podejście do regulacji lotów kosmicznych, które było przeznaczone dla niewielkiej liczby jednorazowych startów samolotów rządowych. Tym samym zasugerował, że cele SpaceX dotyczące szybkich, komercyjnych rakiet wielokrotnego użytku wyprzedziły przestarzałe podejście FAA.

To nie pierwsza konfrontacja firmy Elona Muska z rządem USA. W 2014 roku SpaceX pozwał Stany Zjednoczone o prawo do konkurowania w wyścigu o starty wojskowe. Z kolei w 2019 roku firma złożyła pozew dotyczący "niesłusznie przyznanych" kontraktów rakietowych.

Opóźniony test SN9

Problemy z licencją FAA wstrzymały lotStarship SN9. Jest to drugi stopień nowej rakiety wielokrotnego użytku, nad którą pracuje SpaceX. Do tej porty prototyp przeszedł testy ciśnieniowe. Przeprowadzono też pierwszy test statyczny, podczas którego sprawdzano pracę trzech silników Raptor. Są to silniki spalinowe wielokrotnego użytku z methaloxem, czyli binarnym paliwem rakietowym, składającym się z utleniacza ciekłego tlenu (lox) i palnego ciekłego metanu.