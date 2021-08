SpaceX pręży muskuły. Oto najpotężniejsza rakieta świata

Gigant zostanie oderwany od ziemi przez 29 współdziałających silników Raptor, które zapewnią siłę ciągu na niespotykanym dotąd poziomie 70 meganiutonów. To wystarczająco dużo, aby wynieść na niską orbitę okołoziemską (LEO) ponad 100 ton ładunku. Co istotne – podobnie do innych produktów SpaceX – Starship ma być również maszyną wielokrotnego użytku.