SpaceX podpisał umowę z firmą zajmującą się kosmiczną turystyką. Wiemy, kiedy pierwsi turyści polecą w kosmos

SpaceX będzie współpracować z Space Adventures. Dzięki temu firma już wkrótce wyśle pierwszych turystów na orbitę okołoziemską. Wizyta w kosmosie nie będzie dostępna dla każdego ze względu na swoją wysoką cenę.

Kosmiczne loty dla turystów

Space Adventures to firma specjalizująca się w turystyce kosmicznej. Do tej pory zorganizowała już kilka podróży na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) w latach 2001-2009.

Cena kosmicznej turystyki

Kto poleci w kosmos ze Space Adventures? Jest to kwestia pozostająca do ustalenia. Pewne jest jednak, że będą to osoby bardzo zamożne. Ceny takich lotów to koszt rzędu dziesiątek milionów dolarów.