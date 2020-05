SpaceX i NASA. Prywatna rakieta kosmiczna po raz pierwszy wyniosła ludzi na orbitę

30 maja 2020 przeszedł do historii, jako dzień, w którym po raz pierwszy ludzie polecieli na orbitę w prywatnym statku kosmicznym, używając prywatnej rakiety.

To niewątpliwie ogromny sukces dla SpaceX i jej założyciela Elona Muska. Start Falcona 9 z kapsułą Dragon Demo 2 (DM-2) to także symboliczny triumf Stanów Zjednoczonych, które przez 9 ostatnich lat musiały korzystać ze sprzętu i bazy Rosjan do wynoszenia swoich astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną ISS.

Amerykańscy astronauci po kilkunastu godzinach od startu dotrą do ISS, i pozostaną tam od 30 do 90 dni wraz z trzema innymi astronautami na pokładzie. Po tym czasie wrócą na Ziemię także na pokładzie Dragona, który opadnie na powierzchnię Oceanu Atlantyckiego, z którego zostanie podniesiony przez statek "Go Navigator". Tym samym zakończy się ostatni i najważniejszy test załogowej kapsuły firmy SpaceX.

Wydarzenie ma nie tylko wymiar propagandowy, który dla Amerykanów jest niezwykle ważny. Wspólna misja NASA i SpaceX otworzy także nowy rozdział w krótkiej historii ludzi w kosmosie i da początek komercyjnego wykorzystania orbity okołoziemskiej.