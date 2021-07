Soundbar ze świetnym dźwiękiem. Teraz kupisz w promocji

Przeciętny soundbar w przeciwieństwie do pełnowymiarowego kina domowego zajmuje o wiele mniej miejsca. Zamiast kilku modułów rozstawionych we wszystkich rogach pomieszczenia mamy do dyspozycji belkę, w której głośniki umieszczone są obok siebie, a każdy z nich skierowany jest w inną stronę. Dzięki temu dźwięk rozchodzi się w różnych kierunkach i dociera do użytkownika w taki sposób, że tworzy wrażenie dźwięku przestrzennego. Wszystko to dzięki odpowiedniemu kątowi nachylenia.