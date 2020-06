Soniczne i rotacyjne. Delikatne i skuteczne szczoteczki do zębów

Szczoteczka na miarę XXI wieku

Szczoteczki soniczne zagościły na rynku dosyć niedawno, a swoje działanie opierają na falach dźwiękowych o częstotliwości minimum 260 Hz. Fale wprawiają w drganie cząsteczki śliny i pasty, a to powoduje powstawanie mikroskopijnych bąbelków uderzających w ściany zębów z taką siłą, że z łatwością usuwają bakterie oraz płytkę nazębną. Sposób jest jednocześnie na tyle bezpieczny, że szkliwo pozostaje nienaruszone.

W przeciwieństwie do modeli rotacyjnych główka szczoteczki sonicznej jest podłużna, podobnie jak w przypadku klasycznych modeli. Dzięki temu nie stwarza dyskomfortu przy czyszczeniu i z łatwością dotrze do najdalszych zakamarków. Dobrej jakości szczoteczka soniczna jest w stanie wykonać nawet 60 tys. ruchów na minutę. To niemal dziesięciokrotnie więcej niż w przypadku modeli elektrycznych.