Sonda zarejestrowała "kosmiczny śnieg" na komecie. Zobacz wideo

Kometa 67p/Czuriumow-Gierasimienko to jeden z najlepiej zbadanych tego typu obiektów. ESA badała go z pomocą sondy Rosetty przez ponad dwa lata, zbierając cenne informacje na temat komet. W 2016 roku Rosetta rozbiła się o jądro komety , jednak wciąż naukowcy odkrywają nowe tajemnice 67p/Czuriumow-Gierasimienko, dzięki zebranym przez nią danym.

Wiosną tego roku badacze potwierdzili, że w warkoczu komety znajdują się substancje powiązane z powstawaniem życia, w tym fosfor, glicyna, siarkowodów oraz cyjanowodów. Pierwsza cząsteczka przyczynia się do budowy łańcuchów DNA, zaś glicyna powszechnie występuje w białkach występujących na Ziemi. Było to pierwsze tego typu odkrycie na komecie.

Zdaniem badaczy jest to kolejny dowód na to, że składniki, które przyczyniły się do powstania życia, zostały przyniesione na Ziemię z odległych krańców kosmosu. Być może właśnie za pośrednictwem komet. Być może nowe badania prowadzone na Tytanie pozwolą rozwiązać tę zagadkę, ponieważ naukowcy poinformowali kilka dni temu, że na księżycu Saturna znajdują się te same cząstki budujące żywe organizmy, co na wczesnej Ziemi.