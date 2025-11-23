Sonda BepiColombo prawie u celu. Podróż do Merkurego trwa już 7 lat

BepiColombo wystartowała w październiku 2018 r. i w ciągu ostatnich siedmiu lat wykonała już po kilka przelotów w pobliżu Ziemi, Wenus i aż sześć przelotów w pobliżu Merkurego. Inżynierowie zawiadujący sondą bynajmniej nie marnowali czasu. Choć główny cel misji pozostawał przez ten czas poza ich zasięgiem, to niejako przy okazji wykorzystywali oni instrumenty sondy do gromadzenia niezwykle cennych informacji o aktywności Słońca, magnetosferze Merkurego, czy o grawitacji naszej gwiazdy dziennej i jej wpływie na fale radiowe.

Choć nie jest to intuicyjne, to dotarcie do Merkurego jest zadaniem niezwykle trudnym. Merkury znajduje się zaledwie 100-240 mln km od Ziemi (w zależności od tego czy znajduje się po tej samej czy po przeciwnej stronie Słońca niż my). Na pierwszy rzut oka powinno się do niego znacznie krócej lecieć niż do np. Plutona, który znajduje się aż 5 mld km od Ziemi. Tymczasem sonda New Horizons wystrzelona z Ziemi w 2005 r. dotarła do Plutona w 10 lat. Problem w tym, że opadając w kierunku Słońca sonda kosmiczna nabiera prędkości i przy pomocą licznych asyst grawitacyjnych musi ją stopniowo wytracać, aby ostatecznie mieć na tyle niską prędkość, aby grawitacja najmniejszej planety Układu Słonecznego mogła ją przechwycić na orbitę wokół siebie.

Przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej wskazują także, że sonda BepiColombo rejestrowała także „odczucia” statku podczas przelotów dzięki sonifikacjom z akcelerometru MPO. Nagrania oddają subtelne szarpnięcia grawitacyjne, skoki temperatury przy wchodzeniu i wychodzeniu z cienia Merkurego oraz mikrodrgania elementów sondy. To materiał pomocny w analizie warunków lotu i pracy wszystkich podsystemów sondy.

Na przestrzeni lat dużo uwagi przyciągnęły kamery monitorujące M-CAM zainstalowane na module transferowym MTM. Zaprojektowane jako „kamery selfie” dostarczyły setek zdjęć 1024x1024 piksele przedstawiających nie tylko samą sondę, ale i wirującą Ziemię, jasną Wenus oraz powierzchnię Merkurego.. Można powiedzieć, że jest to swoisty wizualny zapis podróży jeszcze przed rozpoczęciem głównej fazy misji.

The epic adventures of BepiColombo | Part 2: It’s a long way to Mercury

Po dotarciu do celu w listopadzie 2026 r. dojdzie do czegoś nietypowego. Od modułu transferowego odłączą się dwie sondy kosmiczne: MPO oraz Mio. Pierwsza z nich wejdzie na niską orbitę wokół planety, a druga pozostanie na wyższej orbicie eliptycznej. Można powiedzieć, że po raz pierwszy w historii Merkury będzie jednocześnie badany z dwóch różnych satelitów. Jest na co czekać. Dopiero wtedy bowiem uruchomione zostaną pełne zestawy instrumentów, które będą obserwowały Merkurego w zakresie promie X, widzialnym, bliskiej podczerwieni oraz przez laserowy wysokościomierz, który stworzy szczegółową mapę topograficzną powierzchni planety.

Naukowcy planują także szczegółowo przyjrzeć się temperaturom panującym na powierzchni planety w różnych porach merkuriańskiej doby. Podczas przelotów nad biegunami planety sondy zajrzą w wiecznie zacienione kratery, gdzie teoretycznie może do dzisiaj zalegać sporo lodu wodnego. Na to wszystko jednak trzeba poczekać. Właściwa misja naukowa rozpocznie się dopiero na początku 2027 roku i potrwa od 1 do 2,5 roku.