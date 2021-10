WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Strefa porad

Strefa porad Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne samsung + 2 program edukacyjnyzgłoszenia Informacja prasowa Dzisiaj, 04-10-2021 17:01 Informacja prasowa: Samsung Solve for Tomorrow. Samsung uwalnia potencjał młodego pokolenia i daje mu siłę tworzenia Jaka będzie przyszłość naszej planety? Czy w ciągu najbliższych lat ziści się czarny scenariusz? Czy faktycznie mamy wpływ na rzeczywistość? To pytania, które zadają sobie młodzi ludzie stojący u progu dorosłości, w którą wchodzą ze świadomością tego, że świat zmienia się w błyskawicznym tempie. Inicjatywa i zaangażowanie młodego pokolenia to kwestie, które docenia i wspiera Samsung. Firma startuje z nowym programem edukacyjnym Solve for Tomorrow (SFT), w ramach którego młodzież może rozwijać swoje kompetencje i proponować rozwiązania skupione wokół trzech wyzwań współczesności: klimatu, zdrowia i bezpieczeństwa. Pomysły można zgłaszać do 31 października. Share Solve for Tomorrow Źródło: Materiały prasowe Solve for Tomorrow to globalny program firmy Samsung, który powstał w 2010 roku i cieszy się zainteresowaniem młodych ludzi w wielu krajach na świecie. W Polsce będzie stanowił wyjątkową przestrzeń do nauki, wymiany pomysłów oraz projektowania i wprowadzania rozwiązań lokalnych problemów. Dzięki SFT młodzi ludzie mogą zmierzyć się z wyzwaniami XXI wieku, które są coraz dotkliwiej odczuwane z powodu kryzysu klimatycznego, czy z niewłaściwym korzystaniem z nowych technologii i Internetu. Celem programu jest wzmacnianie kompetencji przyszłości u młodych ludzi, zachęcanie ich do aktywizmu, twórczej odwagi i realizacji innowacyjnych projektów. Materiały prasowe Solve for Tomorrow Źródło: Materiały prasowe – Dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska szczególnie ważne jest szerokie, holistyczne podejście do kwestii przeciwdziałania zmianom klimatu. Wspólne działanie administracji państwowej i biznesu, młodzieży i ekspertów, specjalistów z różnorodnych dziedzin nauki jest tym, do czego należy dążyć. Stąd nasze wsparcie dla wszelkich inicjatyw, których celem jest odkrywanie nowych narzędzi, dzięki którym będziemy mogli wspólnie, solidarnie, zmierzyć się problemem, który dotyczy przecież nas wszystkich – powiedział Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska. Do programu mogą zgłaszać się zespoły składające się z uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych wraz z nauczycielem oraz zespoły studentów i studentek I i II roku studiów pierwszego stopnia. Zainteresowani realizują projekt skupiony wokół jednego z trzech największych wyzwań współczesnego świata – Zdrowia, Bezpieczeństwa oraz Klimatu. Dzięki udziałowi w Solve For Tomorrow, młodzi ludzie będą mogli nie tylko proaktywnie pomóc naszej planecie czy komuś w swoim otoczeniu, lecz także zyskają możliwość realizowania własnych pasji oraz nawiązania znajomości z młodzieżą ze szkół z całej Polski. Materiały prasowe Solve for Tomorrow Źródło: Materiały prasowe – Jestem przekonana, że w ramach Solve for Tommorow powstanie wiele innowacyjnych i wspaniałych pomysłów, które pomogą rozwiązać realne wyzwania jakie dziś stawia przed nami świat. Serdecznie zapraszam do udziału i trzymam kciuki za wszystkich uczestników! – powiedziała Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech. Co ważne, działania nad projektem będą przebiegać zgodnie z kolejnymi etapami metodologii nowoczesnego procesu myślenia projektowego, czyli design thinking. Proces ten składa się z następujących po sobie etapów: empatyzowania, diagnozowania problemu, generowania pomysłów, prototypowania i testowania. Ta metodologia pozwoli także kształtować kluczowe kompetencje przyszłości, w szczególności umiejętności współpracy, komunikacji, krytycznego myślenia i rozwijania kreatywności, a co za tym idzie zdobywanie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Podczas realizacji projektów młodzi ludzie poznają również metodę STEAM, zakładającą podejmowanie aktywności, w ramach których wykorzystywane będą przynajmniej dwie z pięciu dziedzin nauki (S – Science, T – Technology, E – Engineering, A – Arts, M – Maths). Zajęcia będą prowadzone przez zespół 10 wybitnych trenerów edukacyjnych – ambasadorów programu. W tej grupie znalazły się dwie nauczycielki z tytułem Nauczyciela Roku – Barbara Halska i Marta Florkiewicz-Borkowska, a także grono nauczycieli i edukatorów na co dzień działających z młodzieżą i wykorzystujących w swojej pracy model design thinking. Ambasadorzy Solve for Tomorrow to zespół ekspertów o zróżnicowanych specjalnościach, dzięki czemu zapewnią młodym ludziom kompleksowe i najwyżej jakości wsparcie przy realizacji projektów. W ramach ścieżki szkoleniowej odbędą się również sesje z mentorami Samsung. W tej roli wystąpią pracownicy-wolontariusze Samsung. – Program Solve for Tomorrow jest głosem młodego pokolenia. Odnajdą się w nim przyszli startupowcy, innowatorzy i przedsiębiorcy. Dzięki udziałowi w programie zdobędą kompetencje, które sprawią, że ich głos będzie bardziej słyszalny. Pragniemy zachęcić młodych do stawiania trudnych pytań i proponowania rozwiązań. Chcemy, aby mieli swój wpływ na przyszłość – powiedziała Magdalena Olborska, CSR Manager w Samsung Electronics Polska. W jaki sposób można aplikować do programu? Program Solve for Tomorrow realizowany będzie w trzech etapach. 20 września rusza rekrutacja online poprzez formularz dostępny na stronie: https://solvefortomorrow.pl. Następnie 12 listopada nastąpi ogłoszenie listy 25 zespołów, które zakwalifikowały się do półfinału programu. Kolejne miesiące to intensywny czas warsztatów design thinking oraz początek pracy nad prototypami. Do fazy finałowej zostanie wybranych 8 zespołów, które w dalszej części szkolenia ulepszają swoje pomysły i przygotowują się do ich prezentacji. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali 31 marca 2022 roku. Program Solve for Tomorrow został objęty patronatem przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Centrum GovTech Polska oraz NASK. Partnerami projektu są Centrum Nauki Kopernik, UNEP/GRID-Warszawa oraz Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog. Misją CSR firmy Samsung jest działanie pod hasłem "Together for Tomorrow! Enabling people" ("Wspólnie dla przyszłości. Uaktywnij swój potencjał"). Nasze programy mają na celu ułatwienie dostępu do edukacji dla przyszłych pokoleń i umożliwienie rozwoju potencjału każdego z nas. Dzięki temu przyczyniamy się do pozytywnych zmian w społeczeństwie i budujemy lepszy świat Informacja prasowa: Samsung Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku