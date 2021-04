SMS od IKEA, DHL czy InPost? Nawet nie klikaj w ten link

Co kryje się pod linkiem w fałszywych SMS-ach?

Po jej pobraniu i zainstalowaniu, aplikacja będzie wymagać dodatkowych uprawnień, które pozwolą jej ściągnąć dodatkową zawartość. Będzie nią oczywiście FluBot. Ten trojan służy do wykradania loginów i haseł do przeróżnych aplikacji, ale głównym jego zadaniem jest przejęcie dostępu do konta bankowego. FluBot zrobi to tylko i wyłącznie, jeżeli po zainfekowaniu urządzenia zalogujemy się z tego telefonu poprzez aplikację bankową lub bankowość internetową.